В Польше начали открываться интеграционные центры для украинцев: подробности

По инициативе фонда ADRA Polska в скором времени во всех городах Польши начнут функционировать "Интеграционные центры" для украинцев. Данный проект, уверяют его создатели, направлен на оказание бесплатной, всесторонней помощи гражданам Украины, которые вынуждены были бежать от российской агрессии за границу. Об этом сообщает издание Wyborcza.pl.

фото тематическое, из открытых источников

По имеющимся данным, главной целью открытия подобных центров, является оказание украинцам психологической поддержки, помощи по поиску работы и учебы, их сопровождение во время оформления разнообразных пособий и выплат. Помимо этого, сказано в сообщении, украинцы, имеющие статус беженцев, смогут время от времени получать в "Интеграционном центре" гуманитарную помощь первой необходимости — теплую одежду и продуктовые наборы.

В данный момент, пишут СМИ, проект фонда ADRA Polska только начал развиваться, его представительства пока что функционируют не во всех населенных пунктах Польши. Сегодня, к примеру, один из таких центров был открыт в городе Катовице. Известно, что на мероприятии присутствовали не только беженцы и сотрудники ADRA Polska, но и представители мэрии города. Судя по всему, руководство фонда приняло решение открыть свои отделения сначала в тех населенных пунктах, в которых, согласно статистическим данным, проживает больше всего переселенцев с Украины.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Польше состоялось несколько премьер спектаклей с участием украинских актеров-беженцев. Известно, что одно из театральных представлений под названием "Жизнь на случай войны" было посвящено женщинам, пострадавшим от российского вторжение, изнасилований, пыток и преследований.

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