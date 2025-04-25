Действительно ли от Украины потребовали отказа от Крыма: в МИД Польши сделали заявление

Госсекретарь США Марко Рубио опроверг информацию, которая начала активно появляться в СМИ о том, что от Украины якобы США потребовали официального отказа от Крыма. Такое заявление он сделал в разговоре со своим польским коллегой Радославом Сикорским. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza, цитируя заявление главы МИД Польши.

Крым. Фото: из открытых источников

Польский министр провел телефонный разговор с государственным секретарем США в среду, 23 апреля. Сикорский отметил, что Рубио в разговоре с ним отрицал, что от Украины требовали признать Крым российским.

"Могу передать, потому что это будет служить делу, что госсекретарь США Марко Рубио опроверг сообщения СМИ о том, что Соединенные Штаты требовали от Украины юридически отказаться от Крыма. Это важный сигнал", — отметил польский министр.

По его словам, Марко Рубио также заверил, что Украина как суверенное государство должна иметь право развивать свою армию и оборонную промышленность. Эти пункты США будут и дальше отстаивать в диалоге с Россией.

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