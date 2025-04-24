Главный пункт мирного соглашения по Украине: что заявил Трамп о Крыме

Как передает портал "Комментарии", президент США Дональд Трамп во время общения с представителями масс-медиа в Овальном кабинете отказался дать внятный ответ, поддерживает ли он идею включения в мирное соглашение пункта о признании Украиной российского контроля над Крымом. Но не стал отрицать, что этот пункт все же обсуждается и он так или иначе будет в соглашении.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Глава Белого дома, отвечая на вопрос репортов относительно возможного мирного соглашения между Россией и Украиной, избежал прямого ответа на вопрос о статусе Крыма. В частности, он не сказал, должен ли Киев признать суверенитет России над полуостровом, который Москва аннексировала в 2014 году.

"Ну, все хорошо. Я просто хочу, чтобы война закончилась, мне все равно", – ушел от ответа Трамп.

Далее он дал понять, что его не интересует, кто в итоге будет контролировать Крым, ведь для него главное – прекращение боевых действий, а не условия, на которых это может произойти.

Отметим, в ходе этой же беседы президент США в традиционной для себя манере обошелся общими фразами, отметив, что переговоры в Лондоне прошли хорошо.

Дональд Трамп также заявил, что ни президент Украины Владимир Зеленский, ни российский лидер Владимир Путин не являются его фаворитами.

"Если они оба довольны, оба подпишут соглашение, у меня нет фаворитов. Я не хочу, чтобы у меня были фавориты. Я хочу, чтобы сделка была заключена", — заявил глава Белого дома.

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