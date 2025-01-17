Действительно ли Тарас и Богдан стали самыми популярными именами в Польше

В социальных сетях активно распространяется информация, что украинские имена Тарас, Богдан и Степан вошли в тройку самых популярных мужских имен в Польше. Эти данные якобы 9 декабря 2024 года обнародовало Министерство цифровизации Польши, однако эта новость оказалась фейковой.

Опровергли фейк о популярных именах в Польш

Фейковый скриншот якобы с сайта Министерства цифровизации Польши демонстрировал список популярных мужских имен, где указаны Тарас, Богдан и Степан. В комментариях к сообщению пророссийские пользователи добавили, что это свидетельствует о преобладании рождаемости среди украинских беженцев в Польше над местными жителями.

По данным VoxCheck, на официальном сайте Министерства цифровизации Польши нет публикации со списком популярнейших мужских имен за декабрь 2024 года. Последний рейтинг, обнародованный 6 августа 2024, не содержал украинских имен. В рейтингк самых распространенных имен в Польше за 6 августа 2024 года лидерами стали Никодим, Ян и Александр, а имена Тарас, Богдан и Степан в списке вообще не упоминались.

Фейк об украинских именах в Польше

После распространения скриншота пользователем с ником Thelma в социальной сети X, Министерство цифровизации Польши официально опровергло эту информацию, назвав ее фейком, однако она продолжает распространяться.

Эксперты отмечают, что подобные фейковые новости являются частью информационной войны, направленной на дискредитацию украинских беженцев в Польше. Пророссийские пользователи неоднократно использовали поддельные скриншоты, якобы происходящие из официальных польских источников, чтобы создать иллюзию правдивости.

Кроме того, оказалось, что этот же пользователь Thelma распространял ложные сообщения и раньше. Он писал, что украинским ученикам в польских школах запрещено превозносить Степана Бандеру.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о редких именах украинцев, рожденных в 2024 году.

Также "Комментарии" писали о том, какими были мужские имена предков украинцев 1000 лет назад.