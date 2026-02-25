logo

Действительно ли Украина сегодня за шаг до мира: в Польше дали прямой ответ
commentss НОВОСТИ Все новости

Действительно ли Украина сегодня за шаг до мира: в Польше дали прямой ответ

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что решения должна принимать сама Украина

25 февраля 2026, 14:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил осторожный скептицизм относительно перспектив скорого завершения войны России против Украины. В интервью РБК-Украина он подчеркнул, что переговорному процессу следует дать шанс, однако пока предпосылок для быстрого мира не видно.

Действительно ли Украина сегодня за шаг до мира: в Польше дали прямой ответ

Радослав Сикорский. Фото: из открытых источников

"Я надеюсь на результат и считаю законным дать переговорам возможность. В конце концов, именно Украина должна решать, какие условия для нее приемлемы", — отметил глава польской дипломатии.

В то же время Сикорский обратил внимание на позицию Кремля. По его словам, Владимир Путин продолжает настаивать на максималистских требованиях, которые Киев не может принять. Именно это, по мнению министра, существенно осложняет продвижение к реальному прекращению огня.

Польский дипломат подчеркнул, что поддерживает дипломатические усилия, но его "трезвая оценка" ситуации свидетельствует: стороны пока далеки от достижения устойчивого мира.

Заявление Сикорского отражает позицию Варшавы, которая последовательно выступает за поддержку Украины и считает, что любые договоренности должны учитывать ее суверенитет и национальные интересы.

Читайте также на портале "Комментарии" — полномасштабное вторжение России в Украину вступает в пятый год без выполнения ключевых задач, которые Кремль ставил в феврале 2022-го. К такому выводу приходит Институт изучения войны (ISW) в новом отчёте.

Четыре года назад Владимир Путин рассчитывал захватить Киев за считанные дни, однако попытка стремительного броска провалилась. Российским войскам также не удалось взять Харьков, полностью оккупировать Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области, а также продвинуться к Николаеву и Одессе. Даже четыре региона, которые Москва объявила "присоединёнными" в 2022 году, до сих пор не находятся под её полным контролем.




Источник: https://www.rbc.ua/ukr/news/mi-shche-blizki-miru-blits-iz-sikorskim-peremovini-1772017268.html
