Чи справді Україна сьогодні за крок до миру: у Польщі дали пряму відповідь
НОВИНИ

Чи справді Україна сьогодні за крок до миру: у Польщі дали пряму відповідь

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що рішення має ухвалювати сама Україна

25 лютого 2026, 14:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловив обережний скептицизм щодо перспектив швидкого завершення війни Росії проти України. В інтерв'ю РБК-Україна він наголосив, що переговорному процесу слід дати шанс, проте поки що передумов для швидкого миру не видно.

Чи справді Україна сьогодні за крок до миру: у Польщі дали пряму відповідь

Радослав Сікорський. Фото: з відкритих джерел

"Я сподіваюся на результат та вважаю законним дати переговорам можливість. Зрештою, саме Україна має вирішувати, які умови для неї є прийнятними", — зазначив голова польської дипломатії.

Водночас, Сікорський звернув увагу на позицію Кремля. За його словами, Володимир Путін продовжує наполягати на максималістських вимогах, які Київ не може ухвалити. Саме це, на думку міністра, суттєво ускладнює поступ до реального припинення вогню.

Польський дипломат підкреслив, що підтримує дипломатичні зусилля, але його "твереза оцінка" ситуації свідчить: сторони поки що далекі від досягнення сталого світу.

Заява Сікорського відображає позицію Варшави, яка послідовно виступає за підтримку України та вважає, що будь-які домовленості мають враховувати її суверенітет та національні інтереси.

Читайте також на порталі "Коментарі" — повномасштабне вторгнення Росії до України вступає на п'ятий рік без виконання ключових завдань, які Кремль ставив у лютому 2022-го. Такого висновку дійшов Інститут вивчення війни (ISW) у новому звіті.

Чотири роки тому Володимир Путін сподівався захопити Київ за лічені дні, проте спроба стрімкого кидка провалилася. Російським військам також не вдалося взяти Харків, повністю окупувати Донецьку, Запорізьку та Херсонську області, а також просунутися до Миколаєва та Одеси. Навіть чотири регіони, які Москва оголосила "приєднаними" у 2022 році, досі не перебувають під її повним контролем.




Джерело: https://www.rbc.ua/ukr/news/mi-shche-blizki-miru-blits-iz-sikorskim-peremovini-1772017268.html
