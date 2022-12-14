Для украинских водителей в Польше подготовили нововведение: что известно

Сейчас граждане Украины на польской территории уже имеют возможность изменить собственное водительское удостоверение. Эту услугу можно реализовать с помощью работников госпредприятия "Документ". Также там можно изготовить загранпаспорт или ID-карту. Об этом информируют в Главном сервисном центре МВД.

Как изменить водительское удостоверение в Польше (фото из открытых источников)

Когда украинец находится на территории Польши, то заменить водительский документ можно: когда удостоверение непригодно, чтобы им дальше пользоваться, когда изменились персональные данные владельца, при желании собственника (в частности, чтобы получить более современный бланк), когда истек срок действия документа.

Услуга обмена водительского удостоверения за границей предусматривает следующие шаги. В частности, в ГП "Документ" получают от клиента заявку, заполняют установленную форму и передают на рассмотрение сервисного центра МВД. Сотрудник сервисного центра МВД рассмотрит заявку и подтвердит ее или даст отказ. При согласии выдачи нового удостоверения из сервисного центра МВД (из Киева), работник ГП "Документ" (в Варшаве) напечатает ваш документ на бланке.

Центры, где можно получить такие услуги, размещены в Варшаве и Вроцлаве по адресу:

-ТЦ "Blue City", ул. Иерусалимские аллеи, 179 (Варшава)

-ТЦ "Marino Shopping Center", ул. Paprotna 7, 51-117 (Вроцлав)

Такие услуги предоставляются со вторника по пятницу с 10 до 17 часов, а в субботу работают до 15:30. Воскресенье и понедельник – выходные.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что украинских беженцев в Польше заставят платить за жилье . Тема, касающаяся предоставления жилья украинским беженцам в Польше, болезненна как для самих переселенцев, так и для поляков. Дело в том, что в соседнем государстве проживает слишком много убежавших украинцев. Так много, что правительство Польши не в состоянии обеспечить их всем бесплатным жильем, поскольку на балансе у власти не так много жилых помещений, пригодных для нормальной жизни.

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