ДМС начала работу предприятия "Документ" в трех городах Польши: детали

Учитывая большое количество украинцев, выехавших на фоне российской агрессии в Польшу, Государственная миграционная служба Украины решила расширить географию деятельности предприятия "Документ". Теперь, чтобы оформить тот или иной украинский документ, от удостоверения личности до разных справок, беженцам нужно будет лишь зарегистрироваться в электронной очереди на официальном сайте "Паспортного сервиса".





Стоит отметить, что на сегодняшний день доступ к быстрому и беспроблемному оформлению украинских документов имеют переселенцы, проживающие в таких городах, как Варшава, Краков и Гданьск. На сайте Посольства Украины в Польской Республике акцентируют внимание беженцев на том, что стать в электронную очередь может каждый человек, даже тот, который проживает в других городах Польши. Однако, уточняется в сообщении, что непосредственно процесс подачи пакета документов, а также отбор уже готовых справок может проводиться исключительно в стационарном пункте предприятия "Документ". Таким образом, процедура может быть немного хлопотной для украинцев, проживающих в городе Люблин или Катовице.





Госслужащие предупреждают, что электронные очереди на оформление украинских документов уже переполнены, записаться на прием к соответствующему специалисту практически невозможно. В ГМС советуют беженцам приходить в "Паспортный сервис" в рамках "живой очереди", ведь случаи, когда человек не пришел в назначенный час по электронной записи далеко не единичны.





Проведя собственное мини-исследование изданию "Комментарии", удалось выяснить, что оформить некоторые украинские документы в Польше можно не только в Кракове, Варшаве и Гданьске. Оказалось, если в городе, где проживает переселенец, работает Консульство Украины, то в его отделении также можно получить помощь в решении некоторых вопросов:





Оформить внутренний паспорт;

Оформить паспорт гражданина Украины для выезда за границу (услуга доступна для детей до 12 лет);

Оформить нотариальную доверенность;

Получить справку об идентификации личности (временный документ при потере оригинальных документов, паспорта, водительского удостоверения и т.п.).





Кстати, недавно "Паспортный сервис" заработал и во Вроцлаве, он находится в отделении Консульства Украины. Стать в очередь можно как электронически, так и путём личного посещения.





Напомним , ранее издание "Комментарии" сообщало, что на фоне массовых атак по энергосети Украины со стороны российских оккупантов, количество убегающих в Польшу украинцев значительно увеличилось.

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