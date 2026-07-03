"Доброжелательное отношение" в прошлом: Туск разгромил последние решения Зеленского

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава пересматривает подход к отношениям с Украиной и больше не намерен делать односторонние шаги навстречу без взаимной готовности к диалогу. Такое заявление он сделал во время общения с журналистами в Канцелярии главы польского правительства.

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По словам Туска, у польских властей есть сигналы, что в Киеве осознают негативные последствия обострения отношений между двумя государствами. Он подчеркнул, что стратегическое партнерство отвечает интересам как Польши, так и Украины, однако для его сохранения необходимы совместные усилия обеих сторон.

Польский премьер также выразил убеждение, что нынешнее напряжение возникло после решения президента Украины Владимира Зеленского, которое он считает необоснованным. По его мнению, именно украинская сторона должна сделать шаги по снижению градуса конфликта и возобновлению конструктивного диалога.

Отдельное внимание Туск уделил теме исторического примирения. Он подчеркнул, что процесс европейской интеграции Украины, на его взгляд, должен сопровождаться решением сложных исторических вопросов между Киевом и Варшавой. Польский премьер заявил, что долгосрочное партнерство возможно только при условии взаимного уважения, примирения и открытого диалога об общем прошлом.

В то же время глава польского правительства подчеркнул, что, несмотря на политические разногласия, Варшава не меняет своей позиции по поддержке Украины в противодействии российской агрессии. По его словам, Польша и дальше будет выступать за продление помощи Киеву, поскольку безопасность Украины напрямую связана со стабильностью всего региона.

Портал "Комментарии" уже писал, что Польша отказалась от передачи Украине последних истребителей МиГ-29, которые оставались на вооружении ее Воздушных сил. Вместо возможной поставки самолетов Киеву Варшава приняла решение об их списании и последующей утилизации. Об этом сообщает Defense Express.