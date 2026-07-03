"Доброзичливе ставлення" у минулому: Туск розгромив останні рішення Зеленського

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава переглядає підхід до відносин з Україною та більше не має наміру робити односторонні кроки назустріч без взаємної готовності до діалогу. Таку заяву він зробив під час спілкування з журналістами в Канцелярії глави польського уряду.

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За словами Туска, польська влада має сигнали, що в Києві усвідомлюють негативні наслідки загострення відносин між двома державами. Він наголосив, що стратегічне партнерство відповідає інтересам як Польщі, так і України, однак для його збереження необхідні спільні зусилля обох сторін.

Польський прем'єр також висловив переконання, що нинішня напруга виникла після рішення президента України Володимир Зеленський, яке він вважає необґрунтованим. На його думку, саме українська сторона має зробити кроки для зниження градуса конфлікту та відновлення конструктивного діалогу.

Окрему увагу Туск приділив темі історичного примирення. Він вкотре наголосив, що процес європейської інтеграції України, на його погляд, має супроводжуватися вирішенням складних історичних питань між Києвом і Варшавою. Польський прем'єр заявив, що довготривале партнерство можливе лише за умови взаємної поваги, примирення та відкритого діалогу щодо спільного минулого.

Водночас глава польського уряду підкреслив, що, попри політичні розбіжності, Варшава не змінює своєї позиції щодо підтримки України у протидії російській агресії. За його словами, Польща й надалі виступатиме за продовження допомоги Києву, оскільки безпека України безпосередньо пов'язана зі стабільністю всього регіону.

Портал "Коментарі" вже писав, що Польща відмовилася від передачі Україні останніх винищувачів МіГ-29, які залишалися на озброєнні її Повітряних сил. Замість можливого постачання літаків Києву Варшава ухвалила рішення про їх списання та подальшу утилізацію. Про це повідомляє Defense Express.