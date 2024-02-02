Должна ли Польша сбивать российские ракеты над Украиной: сало известно, что думают поляки

Польша должна начать переговоры с Украиной и НАТО о сбивании в приграничных регионах Украины российских ракет, летящих в направлении Польши. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказало большинство поляков (63%) по результатам опроса, проведенного центром IBRiS, сообщает "Укринформ".

ПВО Patriot. Фото: из открытых источников

Социологи поинтересовались у граждан Польши мнением, должно ли правительство их страны начать переговоры с НАТО и Украиной об обеспечении противовоздушной обороны приграничной территории Украины, чтобы сбивать российские ракеты, летящие в сторону Польши. В итоге, 37,6% респондентов ответили "однозначно да", а 31,7% — "скорее да".

Противоположное мнение на этот счет имеют лишь 17,6% респондентов. В частности, 9,1% ответили на этот вопрос "безусловно нет", а 8,5% — "скорее нет". 13,1% не определились по этому поводу.

Опрос был проведен 26-27 января методом телефонного опроса (CATI) на выборке 1070 респондентов.

Читайте также на портале "Комментарии" — этой зимой больше всего украинцев, которые находятся в Польше, приехали из Днепропетровской области. Меньше всего-киевлян и жителей Крыма с количеством в менее 1%. Такие данные обнародовали в аналитическом центре международного агентства по трудоустройству Gremi Personal. Если же говорить о ТОП-10 областях по наибольшему количеству украинцев в Польше, то в лидерах далеко не прифронтовые области, за исключение Днепра и Харькова. Список выглядит так: Днепропетровская — 9,82%; Хмельницкая — 6,8%; Ивано-Франковская — 6,3%; Львовская — 6,05%; Волынская-5,79%; Ровенская — 5,79%; Харьковская — 5,29%; Житомирская — 5,29%; Винницкая — 4,53%.



