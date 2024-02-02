logo

BTC/USD

43120.42

ETH/USD

2314.13

LTC/USD

67.83

USD/UAH

38.05

EUR/UAH

41.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Польша Должна ли Польша сбивать российские ракеты над Украиной: сало известно, что думают поляки
commentss НОВОСТИ Все новости

Должна ли Польша сбивать российские ракеты над Украиной: сало известно, что думают поляки

63% поляков считают, что их войска должны сбивать рашистские ракеты над территорией Украины

сегодня, 12:27 comments1058
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Польша должна начать переговоры с Украиной и НАТО о сбивании в приграничных регионах Украины российских ракет, летящих в направлении Польши. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказало большинство поляков (63%) по результатам опроса, проведенного центром IBRiS, сообщает "Укринформ".

Должна ли Польша сбивать российские ракеты над Украиной: сало известно, что думают поляки

ПВО Patriot. Фото: из открытых источников

Социологи поинтересовались у граждан Польши мнением, должно ли правительство их страны начать переговоры с НАТО и Украиной об обеспечении противовоздушной обороны приграничной территории Украины, чтобы сбивать российские ракеты, летящие в сторону Польши. В итоге, 37,6% респондентов ответили "однозначно да", а 31,7% — "скорее да".

Противоположное мнение на этот счет имеют лишь 17,6% респондентов. В частности, 9,1% ответили на этот вопрос "безусловно нет", а 8,5% — "скорее нет". 13,1% не определились по этому поводу.

Опрос был проведен 26-27 января методом телефонного опроса (CATI) на выборке 1070 респондентов. 

Читайте также на портале "Комментарии" — этой зимой больше всего украинцев, которые находятся в Польше, приехали из Днепропетровской области. Меньше всего-киевлян и жителей Крыма с количеством в менее 1%. Такие данные обнародовали в аналитическом центре международного агентства по трудоустройству Gremi Personal. Если же говорить о ТОП-10 областях по наибольшему количеству украинцев в Польше, то в лидерах далеко не прифронтовые области, за исключение Днепра и Харькова. Список выглядит так: Днепропетровская — 9,82%; Хмельницкая — 6,8%; Ивано-Франковская — 6,3%; Львовская — 6,05%; Волынская-5,79%; Ровенская — 5,79%; Харьковская — 5,29%; Житомирская — 5,29%; Винницкая — 4,53%.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3821575-63-polakiv-vvazaut-so-rp-mae-zbivati-rosijski-raketi-v-prikordonnih-regionah.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости