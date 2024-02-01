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Из каких областей в Польшу приехало больше всего украинцев: не все, спасаясь от войны

Количество официально трудоустроенных украинцев в Польше на конец 2023 года составляло 750 тысяч от 1 млн 125 тыс. всех работающих иностранцев

1 февраля 2024, 16:27
Автор:
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Кравцев Сергей
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Этой зимой больше всего украинцев, которые находятся в Польше, приехали из Днепропетровской области. Меньше всего-киевлян и жителей Крыма с количеством в менее 1%. Как передает портал "Комментарии", такие данные обнародовали в аналитическом центре международного агентства по трудоустройству Gremi Personal. 

Из каких областей в Польшу приехало больше всего украинцев: не все, спасаясь от войны

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

Если же говорить о ТОП-10 областях по наибольшему количеству украинцев в Польше, то в лидерах далеко не прифронтовые области, за исключение Днепра и Харькова. Список выглядит так: Днепропетровская — 9,82%; Хмельницкая — 6,8%; Ивано-Франковская — 6,3%; Львовская — 6,05%; Волынская-5,79%;  Ровенская — 5,79%; Харьковская — 5,29%; Житомирская — 5,29%; Винницкая — 4,53%.

Отмечается, что среди опрошенных 52,64% — жители городов, 17,63% приехали из поселков (ранее поселок городского типа) и 29,72% — из сел.

Аналитики обращают внимание, что весной 2022 года больше всего украинцев приехало в Польшу из областей, находящихся в близости от боевых действий. А зимой 2023-2024 года в Польше среди опрошенных подавляющее большинство трудовых мигрантов. 

По словам директора департамента рекрутации международного агентства по трудоустройству Gremi Personal Анны Джоболды, количество официально трудоустроенных украинцев в Польше на конец 2023 года составляло 750 тысяч от 1 млн 125 тыс. всех работающих иностранцев.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Польше перевернулся автобус с украинцами: МИД уточнил количество пострадавших.

Также издание "Комментарии" сообщало – украинские беженцы, которые в начале полномасштабного вторжения России нашли убежище в Польше, начали массово покидать страну. Они стремятся найти лучшие условия жизни в других европейских странах. 




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Источник: https://gremi-personal.com.ua/z-jakih-oblastej-ukraini-najbilshe-znahodjatsja-u-polshhi/%C2%A0
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