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Должна ли Украина быть в НАТО: что сказал Дуда

Польша убеждена, что Украина должна как можно быстрее присоединиться к Альянсу

24 февраля 2024, 21:17
Автор:
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Марьян Ощановский
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Президент Польши Анджей Дуда упрекнул США и Европу в том, что в 2008 году они не захотели брать Украину и Грузию в НАТО, чтобы "не раздражать Россию".

Должна ли Украина быть в НАТО: что сказал Дуда

Украина сближается с НАТО. Фото из открытых источников

Президент Польши заверил, что российского вторжения не было, если бы Украина присоединилась к Альянсу.

Анджей Дуда подчеркнул, что "некоторые члены НАТО должны иметь большие угрызения совести" за то, что отказали Украине и Грузии.

Он также заявил, что Польша из начала агрессии РФ поддерживает борьбу Украины.

"С гордостью вспоминаю отношение миллионов поляков, которые с первых часов войны открыли свои сердца и дома для наших соседей, бежавших от трагедии войны. Польша предоставила собственное оружие, которое помогло украинской армии остановить давление россиян. Более 300 танков, гаубиц, бронетранспортеров, самолетов. Мы оказали поддержку, когда это было больше всего нужно Украине и когда не все хотели оказывать такую поддержку", – добавил Анджей Дуда.

Ранее портал "Комментарии" сообща , что за два года полномасштабного вторжения РФ беспилотные летательные аппараты украинского производства совершили настоящий прорыв. Как пишет газета The Times, украинские беспилотники на втором году войны смогли даже атаковать Кремль. Как отмечает издание, несмотря на символичность атаки, "это был сигнал российскому диктатору Владимиру Путину, что Украина имеет возможность наносить удары по самому сердцу Москвы".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину западные государства не решались передавать Украине вооружение, признал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. При этом генсек Альянса отметил, что впоследствии ситуация изменилась, и сейчас Украина регулярно получает новые пакеты военной помощи от Запада. "В начале войны мир колебался, предоставлять ли самое современное оружие. Но сейчас все существенно изменилось", — заявил Йенс Столтенберг.



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Источник: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wystapienia/prezydent-jesli-chcemy-bezpiecznej-europy-musimy-dzialac-plen,81736
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