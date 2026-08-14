Доведённый до отчаяния фермер уничтожил дорогу: аграрию грозит 10 лет тюрьмы

В Польше давний земельный конфликт, продолжавшийся годами, перерос в настоящую чрезвычайную ситуацию и масштабное правонарушение. Доведенный до предела аграрий решился на радикальный шаг: с помощью собственной тяжелой сельскохозяйственной техники полностью уничтожил участок автомобильной дороги. Теперь вместо желаемой справедливости мужчине грозит продолжительное лишение свободы.

Разрушенная дорога. Иллюстративное фото. Автор: Dx21 / Pixabay.

Земельный спор, вышедший из-под контроля

По словам местных жителей и правоохранителей, причиной такого поступка стал продолжающийся конфликт вокруг права собственности и пользования земельным участком, через который пролегал путь. Фермер неоднократно выражал возмущение тем, что транспортировка и постоянное движение автомобилей наносят ущерб его хозяйству, а власти и соседи игнорируют его обращения.

Так и не дождавшись официального решения проблемы, мужчина вывел на дорогу плуг и тяжелый трактор. За короткое время он глубоко перекопал асфальтное и грунтовое покрытие, превратив важную транспортную артерию в непроходимую полосу препятствий с глубокими траншеями и грудами земли.

Последствия для поселка и задержание

В результате действий агрария целый населенный пункт оказался практически отрезанным от внешнего мира. Движение частного транспорта, пассажирских автобусов и, что самое важное, автомобилей экстренных служб — скорой помощи и спасателей — было полностью заблокировано.

На место происшествия срочно прибыли сотрудники полиции. Агрария задержали прямо на месте совершения правонарушения. Свои действия он объяснил отчаянием и эмоциональным выгоранием из-за длительного безразличия чиновников к его земельной проблеме.

Правовые последствия и угроза заключения

Правоохранительные органы квалифицировали поступок как умышленное повреждение и разрушение объектов путевой инфраструктуры, что создало угрозу для безопасности граждан и повлекло тяжкие последствия для жизнедеятельности района.

В отношении фермера возбуждено уголовное производство. Мужчине уже предъявлены официальные обвинения. Если его вина будет полностью доказана в суде, за совершенный акт самосуда и разрушение имущества ему грозит до 10 лет лишения свободы. Ремонтные бригады уже приступили к экстренному восстановлению пути.

Напоминаем: ранее портал "Комментарии" рассказывал, что власти Германии ввели странный запрет.









