Доведений до відчаю фермер знищив дорогу: селянину загрожує 10 років в'язниці

У Польщі побутовий та земельний конфлікт, який тривав роками, переріс у справжню надзвичайну ситуацію та масштабне правопорушення. Доведений до межі аграрій зважився на радикальний крок: за допомогою власної важкої сільськогосподарської техніки він повністю знищив ділянку автомобільної дороги. Тепер замість бажаної справедливості чоловікові загрожує тривале позбавлення волі.

Зруйнована дорога. Ілюстративне фото. Автор: Dx21 / Pixabay.

Земельна суперечка, що вийшла з-під контролю

За словами місцевих жителів та правоохоронців, причиною такого вчинку став тривалий конфлікт навколо права власності та користування земельною ділянкою, через яку пролягав шлях. Фермер неодноразово висловлював обурення тим, що транспортування та постійний рух автомобілів завдають шкоди його господарству, а влада та сусіди ігнорують його звернення.

Так і не дочекавшись офіційного розв'язання проблеми, чоловік вивів на дорогу плуг та важкий трактор. За короткий час він глибоко перекопав асфальтне та ґрунтове покриття, перетворивши важливу транспортну артерію на непрохідну смугу перешкод із глибокими траншеями та купами землі.

Наслідки для селища та затримання

У результаті дій аграрія цілий населений пункт опинився практично відрізаним від зовнішнього світу. Рух приватного транспорту, пасажирських автобусів та, що найважливіше, автомобілів екстрених служб — швидкої допомоги та рятувальників — було повністю заблоковано.

На місце події терміново прибули співробітники поліції. Аграрія затримали безпосередньо на місці вчинення правопорушення. Свої дії він пояснив відчаєм та емоційним вигоранням через тривалу байдужість чиновників до його земельної проблеми.

Правові наслідки та загроза ув'язнення

Правоохоронні органи кваліфікували вчинок як умисне пошкодження та руйнування об'єктів шляхової інфраструктури, що створило загрозу для безпеки громадян та спричинило тяжкі наслідки для життєдіяльності району.

Наразі щодо фермера відкрито кримінальне провадження. Чоловіку вже висунуто офіційні обвинувачення. Якщо його провину буде повністю доведено в суді, за вчинений акт самосуду та руйнування майна йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Ремонтні бригади вже розпочали екстрене відновлення шляху.

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