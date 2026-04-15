Друга Украины прямо обвинила в связях с Кремлем: детали громкого скандала
НОВОСТИ

Друга Украины прямо обвинила в связях с Кремлем: детали громкого скандала

Президент Польши сделал резкое заявление в адрес отдельных членов правительства, в том числе премьер-министра Туска

15 апреля 2026, 14:00
Клименко Елена

Президент Польши Кароль Навроцкий обнародовал видеообращение, в котором подверг резкой критике часть действующего правительства, обвинив его представителей в якобы проведении политики уступок в отношении России. Его замечания были направлены, прежде всего, против премьер-министра Дональда Туска и спикера Сейма Влодзимежа Чажастого.

Фото: из открытых источников

В своем сообщении в социальных сетях, на которое ссылается RMF24, Навроцкий заявил, что политические оппоненты в течение длительного времени якобы действовали способом, который ослаблял национальную безопасность Польши. Он подчеркнул, что подобные подходы фактически можно расценивать как уступки Москве, а нынешние заявления чиновников о критике президента назвал ложными.

В видео также содержатся утверждения о том, что Дональд Туск и Владимеж Чажастый якобы распространяют дезинформацию и осуществляют политические атаки на главу государства. Отдельно подчеркивается, что спикер Сейма имеет коммунистическое прошлое и, по словам авторов видео, был связан с Россией, тогда как премьер-министра называют политиком с "чрезмерно мягкой позицией по Кремлю".  

Сам Навроцкий позиционирует себя как политика, который системно выступает против российского влияния. В обращении напоминается, что во время руководства Институтом национальной памяти он инициировал демонтаж памятников советских времен, а после избрания президентом публично называет Владимира Путина преступником.

Также в ролике упоминаются предыдущие политические конфликты, в частности, критика в адрес президента после его встречи с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Спикер Сейма ранее комментировал это событие, увязывая его с вопросом российского влияния в регионе.

Портал "Комментарии" уже писал , что уменьшение количества ракетных ударов со стороны России по территории Украины не обязательно свидетельствует о спаде в производстве вооружения. Вероятнее, речь идет о временных трудностях с поставкой отдельных компонентов или о накоплении запасов для будущих атак. Такое мнение высказал авиационный эксперт и ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко в эфире Радио NV.



