Друга України прямо звинуватили у зв'язках з Кремлем: деталі гучного скандалу

Президент Польщі Кароль Навроцький оприлюднив відеозвернення, в якому різко розкритикував частину чинного уряду, звинувативши його представників у нібито проведенні політики поступок щодо Росії. Його зауваження були спрямовані насамперед проти прем’єр-міністра Дональда Туска та спікера Сейму Влодзімєжа Чажастого.

У своєму дописі в соціальних мережах, на який посилається RMF24, Навроцький заявив, що політичні опоненти протягом тривалого часу нібито діяли у спосіб, який послаблював національну безпеку Польщі. Він наголосив, що подібні підходи фактично можна розцінювати як поступки Москві, а нинішні заяви урядовців про критику президента назвав неправдивими.

У відео також містяться твердження про те, що Дональд Туск і Влодзімєж Чажастий нібито поширюють дезінформацію та здійснюють політичні атаки на главу держави. Окремо підкреслюється, що спікер Сейму має комуністичне минуле та, за словами авторів відео, був пов’язаний із Росією, тоді як прем’єр-міністра називають політиком із "надмірно м’якою позицією щодо Кремля".

Натомість сам Навроцький позиціонує себе як політика, який системно виступає проти російського впливу. У зверненні нагадується, що під час керівництва Інститутом національної пам’яті він ініціював демонтаж пам’ятників радянської доби, а після обрання президентом публічно називає Володимира Путіна злочинцем.

Також у ролику згадуються попередні політичні конфлікти, зокрема критика на адресу президента після його зустрічі з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном. Спікер Сейму раніше коментував цю подію, пов’язуючи її з питанням російського впливу в регіоні.

