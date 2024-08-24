Дуда готов защищать российских солдат: но есть условие

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что готов просить президента Украины Владимира Зеленского не стрелять в российских солдат, если они решат уйти из Украины.

Дуда встретился с Зеленским. Фото из открытых источников

"Если кто-то на кого-то нападает, то должен принимать во внимание, что сам будет избит. Но если будет так, что россияне сделают то, что должны сделать, то есть вернутся домой и российские войска будут выходить из Украины, а украинские войска будут их атаковать, то я первый возьму телефон, наберу Владимира Зеленского и скажу: не бомбите их, когда они уходят. Оставьте их, пусть идут домой. Я могу обещать это российским солдатам", — сказал Анджей Дуда.

В то же время польский президент заявил, что "пока Россия атакует Украину на войне, которую сама начала, то следует принимать во внимание, что мечом воюющий от меча погибнет".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что рейтинг одобрения и доверия к Владимиру Путину в России рекордно обрушился из-за Курской операции ВСУ, свидетельствуют результаты опроса госслужбы ВЦИОМ. Отмечается, что столь сильное недельное падение соцслужба не фиксировала за все время российского вторжения в Украину. Результаты опроса показали, что рейтинг одобрения действий российского диктатора с 12 по 18 августа упал на 3,5% по сравнению с предыдущей неделей и достиг 73,6%. Уровень доверия к Владимиру Путину за этот же период снизился на 2,6% — до 78,2%.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что США не предоставляют Украине разрешения на удары американским оружием вглубь российской территории, так как в будущем надеются перезагрузить отношения с РФ. Как пишет Politico со ссылкой на источники, Белый дом и Пентагон утверждают, что у Украины и без этого есть возможности для победы над Россией. Один из представителей Белого дома рассказал изданию, что использование Storm Shadow или ATACMS по России может оказаться не столь эффективным, как рекламируется. К тому же, в ВСУ ограничен запас таких ракет, а имеющиеся могут не достичь критически важных российских целей, которые уже выведены из зоны их досягаемости.