Дуда обиделся на Украину: что вновь произошло между Варшавой и Киевом

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что хотел бы и дальше сохранить "дружбу" между Киевом и Варшавой, но теперь Украина якобы "не считается" с Польшей из-за того, что та уже оказала всю военную помощь, которую только могла. Как передает портал "Комментарии", свое мнение польский лидер озвучил в эфире Radio Zet.

Анджей Дуда. Фото из открытых источников

Польский президент прокомментировал вопрос журналиста о том, что Украина перестала считать Польшу важным стратегическим партнером в борьбе против России. Анджей Дуда заявил, что в какой-то мере такой тезис может быть правдивым.

По словам Дуды, такие события можно было спрогнозировать и ранее, поскольку Польша в начале полномасштабной войны предоставила Украине "то, что могла и сделала это слишком быстро", имея в виду оружие.

"Это сложно. Я должен сказать, что жизнь жестока. Украина должна продолжать воевать, а мы сегодня не способны передать ей такое количество оружия, которое ей нужно <...> Мне бы очень хотелось, чтобы Украина была страной, которая очень дружит с Польшей, и мне очень хотелось бы, чтобы у нас были лучшие отношения. Но в этом вся загвоздка — чтобы оба хотели одновременно", — заявил польский лидер.

Читайте также на портале "Комментарии" — Анджей Дуда не дал своего согласия на поставки Украине оружия, которое Варшава приобрела у Южной Кореи. Об этом сообщает "RMF24".

Отмечается, что Анджей Дуда во время официального визита в Южную Корею заявил, что может гарантировать, что Украина не получит южнокорейское оружие из собственных складов, даже в том случае, если союзники пополнят запасы страны.

"Не существует ни одного сценария, по которому мы передаем кому-то оружие, которое недавно купили за миллиарды злотых из карманов наших налогоплательщиков. Это оружие должно служить безопасности и обороне Республики Польша", – высказался польский лидер.



