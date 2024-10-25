Украина просила у Польши оружие, которое та купила у Южной Кореи: чем ответила Варшава

Президент Польши Анджей Дуда не дал своего согласия на поставки Украине оружия, которое Варшава приобрела у Южной Кореи. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "RMF24".

Анджей Дуда. Фото из открытых источников

Отмечается, что Анджей Дуда во время официального визита в Южную Корею заявил, что может гарантировать, что Украина не получит южнокорейское оружие из собственных складов, даже в том случае, если союзники пополнят запасы страны.

"Не существует ни одного сценария, по которому мы передаем кому-то оружие, которое недавно купили за миллиарды злотых из карманов наших налогоплательщиков. Это оружие должно служить безопасности и обороне Республики Польша", – высказался польский лидер.

По его словам, Украина подавала запрос о возможной передаче Киеву из Варшавы южнокорейского вооружения, но Польша не согласилась принимать такое решение.

После сообщений, что КНДР отправила несколько тысяч своих солдат в Россию для войны против Украины, президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что страна может вновь поднять вопрос о поставках летального оружия украинской армии.

Вот только польский президент сразу же дал понять, что даже, если официальный Сеул пересмотрит свою позицию и не будет возражать, если южнокорейское оружие окажется в Украине, то Польша все равно не собирается передавать его Киеву.

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