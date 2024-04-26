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Дуда объяснил, почему в Польше не сбивают российские ракеты. Чего боятся

Президент Анджей Дуда в интервью The Wall Street Journal пояснил, что Польша не сбивает российские ракеты над своей территорией, поскольку не хочет повлечь разрушения своей инфраструктуры, а также не спровоцировать втягивание НАТО в войну

сегодня, 13:25
Автор:
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Ткачик Олеся
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Провокацией называет российской ракеты, залетающей в воздушное пространство Польши, президент Анджей Дуда. По его словам, таким образом, РФ просто хочет распространить войну и на страны НАТО.

Дуда объяснил, почему в Польше не сбивают российские ракеты. Чего боятся

Анджей Дуда

При этом глава Польши прокомментировал последний инцидент, произошедший 24 марта 2024 года, когда российская ракета находилась в воздушном пространстве Польши в течение 39 секунд. Дуда подчеркнул, что тогда в небо были поднята польская авиация и авиация союзников, однако они не делали ничего для перехвата ракеты.

Как подчеркнул Дуда, такие действия могли бы привести к удару по польской территории, а также к разрушению инфраструктуры или человеческим жертвам. По его словам, это очень опасная ситуация, потому что в ней можно было бы сказать, что Россия начала войну против Польши.

При этом польский президент уклончиво ответил на вопрос о том, как будет действовать Варшава, если вдруг российская ракета приведет к жертвам в Польше. Дуда подчеркнул, что необходимо избегать ситуаций, которые позволили бы России заявить, что ее на какие-то действия спровоцировал НАТО.

Президент Польши добавил, что НАТО не сбивают российские ракеты над территорией Украины, поскольку не хотят стать прямыми участниками войны с Россией.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что во время одной из массированных ракетных атак на Украину российская ракета нарушила воздушное пространство Польши и находилась там в течение 39 секунд. Польская сторона не сбила ракету, а ждала, пока она развернется и улетит обратно в Украину. Тогда и польские военные, и политики говорили о том, что поступили совершенно правильно и якобы НАТО даже похвалило Варшаву за такое взвешенное решение.



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Источник: https://www.wsj.com/world/russian-missile-incursions-into-nato-risk-wider-war-polands-president-says-caa57d64?mod=europe_news_article_pos1
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