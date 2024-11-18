Дуда рассказал об ошибке партнеров и решающем моменте в войне

Разрешение США Украине использовать американское оружие для нанесения ударов по территории России может стать решающим моментом в войне. Телефонные звонки Путину – это большая ошибка. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Польши Анджей Дуда, сообщает "Reuters".

Анджей Дуда. Фото из открытых источников

"Это решение было очень необходимым... Россия видит, что Украина пользуется сильной поддержкой и что позиция Запада непреклонна и решительна. Это очень важный, потенциально решающий момент в этой войне", — заявил Дуда.

Президент Польши также раскритиковал Германию за ее заявление о том, что она не будет согласовывать свою политику с политикой США, и выразил неодобрение телефонному разговору канцлера Германии Олафа Шольца с Владимиром Путиным.

"Германия, возможно, ищет возможности, как указывает немецкая пресса, достичь некоего соглашения с Россией, чтобы вернуться к энергетическим контрактам и снова иметь возможность покупать энергоресурсы у России", — сказал Дуда.

Он назвал это ошибкой на международном политическом фронте. "Россия жестоко атакует Украину, а один из лидеров свободного мира, один из лидеров Запада, крупная европейская страна, сильнейшая экономика Европы, ведет переговоры с агрессором", — добавил президент Польши.

Премьер-министр Польши Дональд Туск также раскритиковал своего немецкого коллегу, заявив, что "никто не остановит Путина телефонными звонками".

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