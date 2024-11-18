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Дуда рассказал об ошибке партнеров и решающем моменте в войне

Польский лидер заявил, что Россия видит, что Украина пользуется сильной поддержкой и что позиция Запада непреклонна и решительна

18 ноября 2024, 14:35
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Кравцев Сергей

Разрешение США Украине использовать американское оружие для нанесения ударов по территории России может стать решающим моментом в войне. Телефонные звонки Путину – это большая ошибка. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Польши Анджей Дуда, сообщает "Reuters".

Дуда рассказал об ошибке партнеров и решающем моменте в войне

Анджей Дуда. Фото из открытых источников

"Это решение было очень необходимым... Россия видит, что Украина пользуется сильной поддержкой и что позиция Запада непреклонна и решительна. Это очень важный, потенциально решающий момент в этой войне", — заявил Дуда.

Президент Польши также раскритиковал Германию за ее заявление о том, что она не будет согласовывать свою политику с политикой США, и выразил неодобрение телефонному разговору канцлера Германии Олафа Шольца с Владимиром Путиным.

"Германия, возможно, ищет возможности, как указывает немецкая пресса, достичь некоего соглашения с Россией, чтобы вернуться к энергетическим контрактам и снова иметь возможность покупать энергоресурсы у России", — сказал Дуда.

Он назвал это ошибкой на международном политическом фронте. "Россия жестоко атакует Украину, а один из лидеров свободного мира, один из лидеров Запада, крупная европейская страна, сильнейшая экономика Европы, ведет переговоры с агрессором", — добавил президент Польши.

Премьер-министр Польши Дональд Туск также раскритиковал своего немецкого коллегу, заявив, что "никто не остановит Путина телефонными звонками".

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