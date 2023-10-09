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Дуда рассказал, удалось ли уже помириться с Украиной

В Варшаве отрицают наличие дипломатического конфликта с Киевом

сегодня, 10:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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Между Варшавой и Киевом не останавливался диалог, есть постоянный контакт и нет никакого дипломатического конфликта, как говорится в некоторых СМИ. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире "Polsat News" сделал президент Польши Анджей Дуда.

Дуда рассказал, удалось ли уже помириться с Украиной

Анджей Дуда. Фото: из открытых источников

При этом польский президент отметил, что для него интересы поляков были и будут на первом месте. Поэтому он всегда откровенно говорит со своим народом, прямо сообщая о тех вещах, которые происходят. К примеру, отметил президент, он публично объявил о падении украинской ракеты в селе Пшеводув, "несмотря на разное сопротивление, в частности с украинской стороны", потому что "поляки заслуживают знать правду".


"Так же и здесь, если зерно из Украины поступало в Польшу, заполняя наш рынок, нанося ущерб интересам польских фермеров, это надо было решительно остановить, и мы это просто сделали", – высказался Дуда.

Он признал, что переговорный процесс об экспорте украинского зерна все еще продолжается. Есть нормальный диалог с Киевом. И разговоры о том, что две страны не общаются, конфликтуют – неправда. Контракты польских оборонных компаний на поставку в Украину необходимой военной техники также имеют свое развитие.

Кроме того, польский лидер выразил сожаление из-за того, что в Украине слишком мало уделяют внимание тому, что транзит зерна через Польшу не останавливался, он работает постоянно.

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Источник: https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2023-10-08/prezydent-andrzej-duda-w-polsat-news-transmisja/?ref=slider
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