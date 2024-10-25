Дуда резко отказал Украине по просьбе передать новое южнокорейское оружие

Президент Польши Анджей Дуда официально заявил, что польские власти не намерены передавать Украине оружие, закупленное в Южной Корее для национальной обороны. На пресс-конференции в Южной Корее он подчеркнул, что приобретенное вооружение, за которое заплачены миллиарды злотых из бюджета польских налогоплательщиков, будет использоваться исключительно для защиты территориальной целостности Польши.

Анджей Дуда (фото из открытых источников)

"Не рассматривается ни один сценарий, по которому мы кому-то передаем оружие, которое недавно купили за миллиарды злотых из карманов польских налогоплательщиков. Это оружие предназначено для обеспечения безопасности и обороны Республики Польша", — подчеркнул польский президент.

Дуда подтвердил, что Украина обращалась с просьбой о получении этого оружия, но получила четкий отказ. Президент Польши подчеркнул, что приобретенное для польской армии вооружение не будет передано другим странам, ведь его главная цель – усиление безопасности Польши.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент Польши Дуда объяснил, какой будет реакция мира на ядерный удар. Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал ядерные угрозы российского диктатора и рассказал о реакции мира, если Путин применит ядерное оружие против Украины. По его словам, мир никогда этого не простит России.

Анджей Дуда в эфире TVN24 отреагировал на заявление Путина об изменении ядерной доктрины РФ. По словам президента Польши, в угрозах российского диктатора нет ничего нового, ведь в документе записано, что "Россия оставляет за собой право использовать все имеющиеся в распоряжении средства, в том числе ядерные, в случае возникновения угрозы России".