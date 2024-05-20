Дуда сделал неожиданное сравнение смерти президента Ирана Ибрагима Раиси

Президент Польши Анджей Дуда сравнил катастрофу вертолета, в которой погиб президент Ирана Ибрагим Раиси с крушением самолета Ту-154 в Смоленске, где погиб польский президент Лех Качиньский вместе со всей делегацией.



Президент Польши Анджей Дуда. Фото с открытых источников

Президент Польши Анджей Дуда отреагировал на гибель иранского лидера Ибрагима Раиси вместе со своей делегацией.

"Немногие народы имеют в своей истории такие трагические страницы. Но мы, поляки, которые в 2010 году пережили катастрофу польского правительственного самолета в российском Смоленске, знаем ощущение шока и пустоты, которые остаются в сердцах людей и в стране после внезапной потери политической и общественной элиты. Поэтому мы с особым пониманием присоединяемся к родным погибших и иранскому народу в молитве и скорби", — написал Дуда в соцсети X.

Такие слова Анджея Дуды подвергли критике поляки, которые указали на бестактность сравнения трагической гибели польского лидера со смертью диктатора, призвавшего вешать оппозиционеров в Иране. Кроме того, поляки указали, что в контексте войны в Украине Иран является союзником России.

Катастрофа в Смоленске произошла 10 апреля 2010 года, когда по официальной версии из-за погодных условий разбился самолет Ту-154. В катастрофе погибли президент Польши Лех Качинский, ряд чиновников страны, общественных деятелей и представителей духовенства — всего 96 человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, кем был президент Ирана Ибрагим Раиси, который в должности судьи выносил решение о казни тысяч иранцев.

Также "Комментарии" писали о Дуде, который объяснил, почему Польша не дает Украине системы Patriot.



