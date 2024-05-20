Дуда сделал неожиданное сравнение смерти президента Ирана Ибрагима Раиси

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Slava Kot
Президент Польши Анджей Дуда сравнил катастрофу вертолета, в которой погиб президент Ирана Ибрагим Раиси с крушением самолета Ту-154 в Смоленске, где погиб польский президент Лех Качиньский вместе со всей делегацией.
Президент Польши Анджей Дуда. Фото с открытых источников
Президент Польши Анджей Дуда отреагировал на гибель иранского лидера Ибрагима Раиси вместе со своей делегацией.
Такие слова Анджея Дуды подвергли критике поляки, которые указали на бестактность сравнения трагической гибели польского лидера со смертью диктатора, призвавшего вешать оппозиционеров в Иране. Кроме того, поляки указали, что в контексте войны в Украине Иран является союзником России.
Катастрофа в Смоленске произошла 10 апреля 2010 года, когда по официальной версии из-за погодных условий разбился самолет Ту-154. В катастрофе погибли президент Польши Лех Качинский, ряд чиновников страны, общественных деятелей и представителей духовенства — всего 96 человек.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, кем был президент Ирана Ибрагим Раиси, который в должности судьи выносил решение о казни тысяч иранцев.
Также "Комментарии" писали о Дуде, который объяснил, почему Польша не дает Украине системы Patriot.
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