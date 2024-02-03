Дуда уже сомневается, что Украина вернет Крым: в Киеве ответили

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", президент Польши Анджей Дуда в интервью Kanal Zero поставил под сомнение возвращение Крыма под контроль Киева. В свою очередь Посол Украины в Польше Василий Зварич выступил с заявлением о непременной деоккупации Крыма после неоднозначных слов польского лидера.
Анджей Дуда. Фото: из открытых источников
В ответ на вопрос о Крыме, Анджей Дуда ответил, что не знает, получит ли его Украина его обратно.
По словам Дуды, Крым – особое место, в том числе по историческим причинам. Далее польский президент отметил, что на протяжении продолжительного периода полуостров находился под контролем России.
Посол Украины Василий Зварич заявил, что "Крым – это Украина: так есть и так будет".
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