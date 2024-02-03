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Дуда уже сомневается, что Украина вернет Крым: в Киеве ответили

Посол Украины в Польше Василий Зварич напомнил польскому лидеру, что без деоккупации Крыма война не может быть завершена

3 февраля 2024, 12:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", президент Польши Анджей Дуда в интервью Kanal Zero поставил под сомнение возвращение Крыма под контроль Киева. В свою очередь Посол Украины в Польше Василий Зварич выступил с заявлением о непременной деоккупации Крыма после неоднозначных слов польского лидера. 

Дуда уже сомневается, что Украина вернет Крым: в Киеве ответили

Анджей Дуда. Фото: из открытых источников

"Сегодня Россия пытается победить в Украине. Я скажу так: если Россия сохранит территории Украины, то фактически это будет победа России и тогда вероятность нового нападения со стороны России будет очень высокой", – оценил Анджей Дуда. 

В ответ на вопрос о Крыме, Анджей Дуда ответил, что не знает, получит ли его Украина его обратно.

"Я не знаю, вернет ли Украина Крым, но я верю, что она вернет себе Донецк и Луганск", – заявил польский президент.

По словам Дуды, Крым – особое место, в том числе по историческим причинам. Далее польский президент отметил, что на протяжении продолжительного периода полуостров находился под контролем России.

Посол Украины Василий Зварич заявил, что "Крым – это Украина: так есть и так будет". 

"Международное право – основа. Временная оккупация Крыма Россией является военным преступлением, за которое она будет наказана. Деоккупация Крыма – наша общая со свободным миром задача и обязанность. Мы сделаем это беспрекословно. Мы верим и действуем вместе", – подчеркнул глава украинского посольства в Варшаве.

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