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Джамала приедет в Польшу с бесплатным концертом для украинцев: подробности

На следующий день после концерта все желающие украинцы смогут лично встретиться с Джамалой

5 декабря 2022, 23:57
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

Завтра, 6 декабря известная украинская певица Джамала посетит польский город Торунь. Исполнительница примет участие в 18-м Концерте Фонда "Платон" имени Кубы Руминскиего. По данным польского издания Wyborcza, мероприятие пройдет в стенах местного Центра культуры "Йорданки".

Джамала приедет в Польшу с бесплатным концертом для украинцев: подробности

Джамала, из открытых источников

Стоит отметить, что победительница конкурса "Евровидение-2016" с самых первых дней войны в Украине активно поддерживает свою страну, выступая на различных благотворительных концертах по всему миру. Народная артистка Украины неоднократно брала участие в сборах средств для помощи беженцам, часто посещает центры для переселенцев за границей и бесплатно для них выступает. Исполнительница даже приняла участие в последнем сезоне "Танцев со звездами", в Польше. В период участия в данном проекте девушка часто появлялась в одежде украинской символики, а также танцевала под отечественные песни. Для самой Джамалы, как она сама неоднократно говорила, важно, чтобы об ужасах войны в Украине не переставали говорить, по ее мнению, мир должен всегда помнить о том, что в центре Европы сейчас насилуют женщин и убивают детей.

Завтра же, во вторник, концерт в какой-то мере также можно назвать благотворительным, однако украинцы, проживающие в Торуне, смогут попасть на него бесплатно. Для этого им нужно посетить Торуньский штаб помощи Украине (по адресу ул. Костюшко, 23/1), или же позвонить по номеру телефона, чтобы договориться о получении билета. Для всех остальных – поляков и гостей города, вход на концерт будет платным, стоимость билета составит 60 злотых (приблизительно 400 гривен).

Известно, что все желающие украинцы смогут встретиться с украинской звездой. Встреча с Джамалой состоится в том же Центре культуры в среду, 7 декабря.

Напомним, ранее мы сообщали, какие желание загадали украинские дети Святому Николаю в Польше. 



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Источник: https://torun.wyborcza.pl/torun/7,48723,29222140,jamala-wystapi-w-toruniu-ukraincy-z-naszego-miasta-koncert.html?_ga=2.37113120.1080106409.1670159787-299088472.1667395130
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