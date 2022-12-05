Джамала приедет в Польшу с бесплатным концертом для украинцев: подробности

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Vitalii Rozkariaka
Завтра, 6 декабря
известная украинская певица Джамала посетит польский город Торунь.
Исполнительница примет участие в 18-м Концерте Фонда "Платон" имени Кубы
Руминскиего. По данным польского издания Wyborcza, мероприятие пройдет в стенах
местного Центра культуры "Йорданки".
Джамала, из открытых источников
Стоит отметить,
что победительница конкурса "Евровидение-2016" с самых первых дней войны в
Украине активно поддерживает свою страну, выступая на различных
благотворительных концертах по всему миру. Народная артистка Украины
неоднократно брала участие в сборах средств для помощи беженцам, часто посещает
центры для переселенцев за границей и бесплатно для них выступает. Исполнительница
даже приняла участие в последнем сезоне "Танцев со звездами", в Польше. В
период участия в данном проекте девушка часто появлялась в одежде украинской
символики, а также танцевала под отечественные песни. Для самой Джамалы, как
она сама неоднократно говорила, важно, чтобы об ужасах войны в Украине не
переставали говорить, по ее мнению, мир должен всегда помнить о том, что в
центре Европы сейчас насилуют женщин и убивают детей.
Завтра же, во
вторник, концерт в какой-то мере также можно назвать благотворительным, однако
украинцы, проживающие в Торуне, смогут попасть на него бесплатно. Для этого им
нужно посетить Торуньский штаб помощи Украине (по адресу ул. Костюшко,
23/1), или же позвонить по номеру телефона, чтобы договориться о получении
билета. Для всех остальных – поляков и гостей города, вход на концерт будет
платным, стоимость билета составит 60 злотых (приблизительно 400 гривен).
Известно, что все
желающие украинцы смогут встретиться с украинской звездой. Встреча с Джамалой
состоится в том же Центре культуры в среду, 7 декабря.
Напомним, ранее
мы сообщали, какие желание загадали украинские дети Святому Николаю в Польше.
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