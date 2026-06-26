Еще один польский политик хочет вернуть Украине госнаграду

В Польше продолжает набирать обороты политический скандал, связанный с украинско-польскими историческими спорами. Бывший министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак объявил о возвращении Украине ордена "За заслуги" I степени, полученной в 2022 году. Это уже второй подобный случай за последние несколько дней.

Мариуш Блащак. Фото: из открытых источников

О своем решении политик сообщил в социальных сетях, подчеркнув, что возвращение государственной награды является символическим жестом в поддержку польских семей, которые десятилетиями добиваются возможности почтить память своих погибших родственников. Вероятно, Блащак имел в виду вопрос эксгумации жертв Волынской трагедии, остающийся одним из самых болезненных в двусторонних отношениях.

По словам эксминистра, его шаг также является демонстрацией несогласия с политикой нынешней украинской власти по историческим вопросам. Кроме того, он открыто заявил о поддержке позиции новоизбранного президента Польши Кароля Навроцкого, который неоднократно отмечал необходимость полного выяснения исторических событий на Волыни.

Возвращение украинской награды политиком, который в свое время был одним из главных союзников Киева по вопросам обороны, может стать очередным сигналом об обострении дискуссии вокруг исторической памяти между двумя государствами.

Тем не менее, официальный Киев неоднократно заявлял о готовности к конструктивному диалогу с Варшавой, отмечая, что стратегическое партнерство между Украиной и Польшей остается важным фактором безопасности всего региона.

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