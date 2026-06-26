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Ще один польський політик хоче повернути Україні держнагороду

Колишній міністр оборони Росії та багаторічний керівник адміністрації Кремля пішов із життя після десятиліть роботи поруч із Володимиром Путіним

26 червня 2026, 16:56
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Кравцев Сергей

У Польщі продовжує набирати обертів політичний скандал, пов'язаний із українсько-польськими історичними суперечками. Колишній міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак оголосив про повернення Україні ордена "За заслуги" І ступеня, який отримав у 2022 році. Це вже другий подібний випадок за останні кілька днів.

Ще один польський політик хоче повернути Україні держнагороду

Маріуш Блащак. Фото: з відкритих джерел

Про своє рішення політик повідомив у соціальних мережах, наголосивши, що повернення державної нагороди є символічним жестом на підтримку польських родин, які десятиліттями домагаються можливості гідно вшанувати пам'ять своїх загиблих родичів. Ймовірно, Блащак мав на увазі питання ексгумації жертв Волинської трагедії, яке залишається одним із найболючіших у двосторонніх відносинах.

За словами ексміністра, його крок також є демонстрацією незгоди з політикою нинішньої української влади щодо історичних питань. Крім того, він відкрито заявив про підтримку позиції новообраного президента Польщі Кароля Навроцького, який неодноразово наголошував на необхідності повного з'ясування історичних подій на Волині.

Повернення української нагороди політиком, який свого часу був одним із головних союзників Києва у питаннях оборони, може стати черговим сигналом про загострення дискусії навколо історичної пам'яті між двома державами.

Попри це, офіційний Київ неодноразово заявляв про готовність до конструктивного діалогу з Варшавою, наголошуючи, що стратегічне партнерство між Україною та Польщею залишається важливим фактором безпеки всього регіону.

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Джерело: https://www.rp.pl/polityka/art44704341-mariusz-blaszczak-zwroci-ukrainski-order-prawdziwe-pojednanie-mozna-budowac-wylacznie-na-prawdzie
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