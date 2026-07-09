Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что у Варшавы есть достоверная информация о подготовке Россией новых провокаций. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро, сообщает RMF24.

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Комментируя сообщения западных СМИ о возможных планах Москвы осуществить атаки на объекты НАТО, польский министр подчеркнул, что не может обсуждать данные разведки. В то же время, он подчеркнул, что гибридная война, которую Россия ведет против европейских государств, давно стала очевидной.

"Тот факт, что Россия ведет гибридную и кибервойну как против Франции, так и против Польши, не секрет", — отметил Сикорский.

По его словам, Москва регулярно осуществляет кибератаки, пытается нанести ущерб критической инфраструктуре, а также использует суда так называемого теневого флота для сбора информации о важных объектах. Кроме того, польский дипломат упомянул о случаях диверсий, поджогов и использования беспилотников, которые, по его словам, являются частью враждебной деятельности Кремля.

Сикорский напомнил, что перед началом полномасштабного вторжения Россия готовила провокации под чужим флагом, чтобы создать формальный повод для нападения на Украину. Тогда, по его словам, благодаря предупреждениям американской разведки, эти планы не были реализованы.

"У нас есть достоверная информация о том, что россияне снова что-то планируют. Цель таких предупреждений – заставить их отказаться от этих провокаций", – заявил глава польского МИД.

Портал "Комментарии" уже писал , что единственной реальной возможностью для российских элит прекратить войну является отстранение Владимира Путина от власти. Такое мнение высказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, отметив, что действующий российский диктатор не способен адекватно оценивать ситуацию.