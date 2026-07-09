Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава має достовірну інформацію про підготовку Росією нових провокацій. Про це він сказав під час спільної пресконференції з главою МЗС Франції Жаном-Ноелем Барро, повідомляє RMF24.

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Коментуючи повідомлення західних ЗМІ про можливі плани Москви здійснити атаки на об'єкти НАТО, польський міністр наголосив, що не може обговорювати дані розвідки. Водночас він підкреслив, що гібридна війна, яку Росія веде проти європейських держав, давно стала очевидною.

"Той факт, що Росія веде гібридну та кібервійну як проти Франції, так і проти Польщі, не є секретом", — зазначив Сікорський.

За його словами, Москва регулярно здійснює кібератаки, намагається завдати шкоди критичній інфраструктурі, а також використовує судна так званого тіньового флоту для збору інформації про важливі об'єкти. Крім того, польський дипломат згадав випадки диверсій, підпалів і використання безпілотників, які, за його словами, є частиною ворожої діяльності Кремля.

Сікорський також нагадав, що перед початком повномасштабного вторгнення Росія готувала провокації під чужим прапором, щоб створити формальний привід для нападу на Україну. Тоді, за його словами, завдяки попередженням американської розвідки ці плани не були реалізовані.

"У нас є достовірна інформація про те, що росіяни знову щось планують. Мета таких попереджень — змусити їх відмовитися від цих провокацій", — заявив глава польського МЗС.

Портал "Коментарі" вже писав, що єдиною реальною можливістю для російських еліт припинити війну є усунення Володимира Путіна від влади. Таку думку висловив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, зазначивши, що чинний російський диктатор більше не здатний адекватно оцінювати ситуацію.