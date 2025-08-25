Это может привести к расколу между Украиной и Польшей: какое решение готовит Навроцкий

Президент Польши Кароль Навроцкий анонсировал законодательную инициативу, которая предусматривает приравнивание "бандеровского символа" к нацистским. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Wirtualna Polska".

Кароль Навроцкий. Фото: из открытых источников

Навроцкий анонсировал собственный законопроект, который будет предусматривать продление процесса предоставления гражданства с трех до десяти лет.

Польский лидер также предлагает включить в законопроект положение, приравнивающее "бандеровский символ" к символам, соответствующим якобы немецкому национал-социализму в уголовном кодексе.

"Все эти решения отвечают интересам как польского национального сообщества, так и наших добрых отношений с Украиной, которые должны строиться на принципах справедливости, на принципах правды и вопреки российской пропаганде", — отметил президент.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что наложил вето на закон, предоставляющий социальные выплаты и бесплатное медицинское обеспечение неработающим гражданам Украины.

После начала полномасштабной войны России против Украины в Польшу прибыли миллионы украинских беженцев. Парламент принял закон, который предоставлял им ряд льгот, включая ежемесячное пособие "800+" — 800 злотых на каждого ребёнка и бесплатное медицинское обслуживание. Закон действовал временно и продлевался каждые полгода. При этом Навроцкий пояснил, что Польша остаётся открытой страной для помощи украинским беженцам. Но за 3,5 года ситуация изменилась. Законодательство должно учитывать, что "800+" положено только тем, кто работает".

По словам польского лидера, аналогичное правило должно применяться к медицинскому обеспечению: неработающие граждане Украины не могут получать льготы наравне с поляками, не делая взносов в фонд здравоохранения.



