Президент Польши принял важное решение: что теперь потеряют украинские беженцы

Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что наложил вето на закон, предоставляющий социальные выплаты и бесплатное медицинское обеспечение неработающим гражданам Украины.

Кароль Навроцкий. Фото: из открытых источников

После начала полномасштабной войны России против Украины в Польшу прибыли миллионы украинских беженцев. Парламент принял закон, который предоставлял им ряд льгот, включая ежемесячное пособие "800+" — 800 злотых на каждого ребёнка и бесплатное медицинское обслуживание. Закон действовал временно и продлевался каждые полгода.

При этом Навроцкий пояснил, что Польша остаётся открытой страной для помощи украинским беженцам. Но за 3,5 года ситуация изменилась. Законодательство должно учитывать, что "800+" положено только тем, кто работает".

По словам польского лидера, аналогичное правило должно применяться к медицинскому обеспечению: неработающие граждане Украины не могут получать льготы наравне с поляками, не делая взносов в фонд здравоохранения.

Решение президента раскалывает польское общество и политические группы, которые дебатируют, как правильно распределять помощь беженцам. Навроцкий подчеркнул, что его позиция остаётся неизменной: выплаты и медобслуживание должны предоставляться только работающим украинцам.

Читайте также на портале "Комментарии" — встреча президента США Дональда Трампа со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским запланирована на сегодня в Белом доме. Ожидается также саммит в расширенном формате с участием европейских лидеров, однако официальных представителей Польши среди них не будет. Такое заявление сделал замглавы МИД Польши Теофиль Бартошевский.

Также издание "Комментарии" сообщало – новый президент Польши уже готовит первое антиукраинское решение: к чему призывает Сейм.



