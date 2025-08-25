logo

BTC/USD

111386

ETH/USD

4624.01

USD/UAH

41.43

EUR/UAH

48.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Польша Президент Польши принял важное решение: что теперь потеряют украинские беженцы
commentss НОВОСТИ Все новости

Президент Польши принял важное решение: что теперь потеряют украинские беженцы

Президент Польши наложил вето на выплаты и медобслуживание для неработающих украинских беженцев

25 августа 2025, 13:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что наложил вето на закон, предоставляющий социальные выплаты и бесплатное медицинское обеспечение неработающим гражданам Украины.

Президент Польши принял важное решение: что теперь потеряют украинские беженцы

Кароль Навроцкий. Фото: из открытых источников

После начала полномасштабной войны России против Украины в Польшу прибыли миллионы украинских беженцев. Парламент принял закон, который предоставлял им ряд льгот, включая ежемесячное пособие "800+" — 800 злотых на каждого ребёнка и бесплатное медицинское обслуживание. Закон действовал временно и продлевался каждые полгода.

При этом Навроцкий пояснил, что Польша остаётся открытой страной для помощи украинским беженцам. Но за 3,5 года ситуация изменилась. Законодательство должно учитывать, что "800+" положено только тем, кто работает". 

По словам польского лидера, аналогичное правило должно применяться к медицинскому обеспечению: неработающие граждане Украины не могут получать льготы наравне с поляками, не делая взносов в фонд здравоохранения.

Решение президента раскалывает польское общество и политические группы, которые дебатируют, как правильно распределять помощь беженцам. Навроцкий подчеркнул, что его позиция остаётся неизменной: выплаты и медобслуживание должны предоставляться только работающим украинцам.

Читайте также на портале "Комментарии" — встреча президента США Дональда Трампа со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским запланирована на сегодня в Белом доме. Ожидается также саммит в расширенном формате с участием европейских лидеров, однако официальных представителей Польши среди них не будет. Такое заявление сделал замглавы МИД Польши Теофиль Бартошевский.

Также издание "Комментарии" сообщало – новый президент Польши уже готовит первое антиукраинское решение: к чему призывает Сейм.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости