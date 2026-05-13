Это настоящий вызов: Навроцкий жестко набросился на Путина из-за войны в Украине

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что война, развязанная Россией против Украины, является не просто региональным конфликтом, а прямым вызовом всему евроатлантическому порядку безопасности. Об этом он сказал во время открытия саммита "Бухарестской девятки" в Бухаресте, сообщает The Guardian.

В своей речи Навроцкий напомнил, что когда создавался формат Бухарестской девятки, часть международного сообщества скептически относилась к предупреждениям стран региона. По его словам, тогда звучали оговорки о росте российского ревизионизма и возвращении имперских амбиций в политику Кремля. Он подчеркнул, что эти сигналы игнорировать было небезопасно, а нынешние события подтвердили их обоснованность.

Польский президент подчеркнул, что агрессия России против Украины не может рассматриваться как изолированный случай, ведь она оказывает непосредственное влияние на стабильность всего евроатлантического пространства. Он подчеркнул, что сдерживание агрессии должно быть не декларативным, а реальным и действенным, а страны НАТО должны демонстрировать как политическое единство, так и военную готовность.

Отдельно Навроцкий заявил, что предстоящие решения НАТО должны усилить оборонные возможности на восточном фланге и показать способность НАТО защищать каждого союзника без исключения. По его словам, это ключевой фактор сдерживания дальнейшей эскалации со стороны России.

Завершая выступление, президент Польши отметил необходимость четкого понимания причин войны и роли Беларуси, которая, по его словам, способствует российской агрессии и используется для проведения гибридных операций против стран НАТО и партнеров Альянса.

