Це справжній виклик: Навроцький жорстко накинувся на Путіна через війну в Україні

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що війна, розв’язана Росією проти України, є не просто регіональним конфліктом, а прямим викликом усьому євроатлантичному безпековому порядку. Про це він сказав під час відкриття саміту "Бухарестської дев’ятки" у Бухаресті, повідомляє The Guardian.

У своїй промові Навроцький нагадав, що коли створювався формат "Бухарестської дев’ятки", частина міжнародної спільноти скептично ставилася до попереджень країн регіону. За його словами, тоді звучали застереження щодо зростання російського ревізіонізму та повернення імперських амбіцій у політику Кремля. Він підкреслив, що ці сигнали ігнорувати було небезпечно, а нинішні події підтвердили їхню обґрунтованість.

Польський президент наголосив, що агресія Росії проти України не може розглядатися як ізольований випадок, адже вона безпосередньо впливає на стабільність усього євроатлантичного простору. Він підкреслив, що стримування агресії має бути не декларативним, а реальним і дієвим, а країни НАТО повинні демонструвати як політичну єдність, так і військову готовність.

Окремо Навроцький заявив, що майбутні рішення Альянсу мають посилити оборонні можливості на східному фланзі та показати здатність НАТО захищати кожного союзника без винятку. За його словами, це є ключовим фактором стримування подальшої ескалації з боку Росії.

Завершуючи виступ, президент Польщі наголосив на необхідності чіткого розуміння причин війни та ролі Білорусі, яка, за його словами, сприяє російській агресії та використовується для проведення гібридних операцій проти країн НАТО і партнерів Альянсу.

