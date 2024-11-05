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Это нечестно: почему в Польше возмутились призывами Зеленского

Вице-премьер Польши заявил, что Зеленский пытается втянуть его страну в войну

сегодня, 10:18
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Кравцев Сергей

Вице-премьер-министр Польши Кшиштоф Гавковский выступает категорически против идеи сбивать российские ракеты из Польши и над территорией Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом Кшиштоф Гавковский заявил в эфире польского радио ZET.

Это нечестно: почему в Польше возмутились призывами Зеленского

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Представитель блока "Левица" подчеркнул, что подобные призывы президента Украины Владимира Зеленского являются втягиванием Польши в войну с Россией.

"Давайте говорить откровенно: чего хочет Зеленский. Он хочет, чтобы Польша сбивала ракеты над Украиной, то есть хочет, чтобы Польша вступила в войну, то есть хочет, чтобы Польша воевала с Россией”, – отметил вице-премьер.

Политик добавил, что Польша должна помочь Украине выжить, однако польские политики не должны вести страну к войне с Россией.

Он также высказался относительно отношений Украины и Польши и ответил на вопрос, честно ли украинские власти ведут себя в отношении Польши. Такой же вопрос радиостанция задала своим слушателям.

"У меня такое впечатление, что последние слова из уст президента Зеленского недостойны политика, который многим обязан Польше. Мы передавали технику, граждане заботились о беженцах. Польша – большой друг Украины, логистический хаб. Мне казалось, что в таких ситуациях нужно говорить кому-то "спасибо", а не требовать", — отметил политик.

Украина, по мнению Гавковского, "забыла, сколько Польша сделала для нее" и "не осознает, какой была бы ситуация", если бы не польская помощь, поэтому ведет себя нечестно по отношению к Польше.

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