Это нечестно: почему в Польше возмутились призывами Зеленского

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Вице-премьер-министр Польши Кшиштоф Гавковский выступает категорически против идеи сбивать российские ракеты из Польши и над территорией Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом Кшиштоф Гавковский заявил в эфире польского радио ZET.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
Представитель блока "Левица" подчеркнул, что подобные призывы президента Украины Владимира Зеленского являются втягиванием Польши в войну с Россией.
Политик добавил, что Польша должна помочь Украине выжить, однако польские политики не должны вести страну к войне с Россией.
Он также высказался относительно отношений Украины и Польши и ответил на вопрос, честно ли украинские власти ведут себя в отношении Польши. Такой же вопрос радиостанция задала своим слушателям.
Украина, по мнению Гавковского, "забыла, сколько Польша сделала для нее" и "не осознает, какой была бы ситуация", если бы не польская помощь, поэтому ведет себя нечестно по отношению к Польше.
Читайте также на портале "Комментарии" — как изменились отношения Польши и Украины: что думают поляки.
Новости