Как изменились отношения Польши и Украины: что думают поляки

Большинство поляков считают, что отношения между Польшей и Украиной за последний год стали более напряженными. Только каждый 12 поляк считает, что польско-украинские отношения стали лучше. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на опрос United Surveys для издания Wirtualna Polska.

Как изменились отношения Польши и Украины. Фото из открытых источников

Согласно последнему опросу United Surveys, поляки все чаще оценивают отношения между Польшей и Украиной как напряженные. 43,6% поляков считают польско-украинские отношения "скорее ухудшившимися", еще 17,7% ответили, что они "однозначно ухудшились". 7,8% опрошенных отметили, что отношения "скорее улучшились" и лишь 0,1% видят их "однозначно улучшившимися". При этом 21,9% опрошенных полагают, что ситуация не изменилась.

Одновременно с этим наблюдается снижение поддержки приема украинских беженцев. По данным Центра исследования общественного мнения (CBOS), по состоянию на октябрь 2024 поддержку украинским беженцам выражают лишь 53% поляков, что является самым низким уровнем с начала полномасштабного вторжения. В марте 2022 года эта поддержка составила 94%, но постепенно уменьшалась из-за внутренних экономических и социальных вызовов в Польше.

Опрос среди украинцев также демонстрирует неоднозначное отношение к Польше как союзнику. Только 15% украинцев считают Польшу "надежным союзником", еще 45% — "скорее надежным". В то же время 25% опрошенных украинцев относят Польшу к "скорее ненадежным партнерам", а 10% называют ее "очень сомнительным союзником".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше отреагировали на критику от президента Владимира Зеленского.

Также "Комментарии" писали о том, сколько поляков считает, что Украина должна пойти на территориальные уступки ради окончания войны.