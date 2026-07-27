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"Это роковая ошибка Зеленского": в Польше объявили жесткий ультиматум Украине

В Варшаве поставили условие для вступления Украины в ЕС и раскритиковали Зеленского из-за УПА

27 июля 2026, 13:45
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Slava Kot

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина не сможет стать членом Европейского Союза, если продолжит героизировать фигуру лидера УПА Степана Бандеры. По его словам, это принципиальная позиция Варшавы, которую польские власти не собираются менять.

"Это роковая ошибка Зеленского": в Польше объявили жесткий ультиматум Украине

Владислав Косиняк-Камыш. Фото: PAP/Jarek Praszkiewicz

Косиняк-Камыш в интервью польскому изданию Wirtualna Polska подчеркнул, что исторические вопросы остаются одним из ключевых факторов в отношениях между Киевом и Варшавой. Глава Минобороны прямо объявил польский ультиматум Украине по поводу членства в ЕС.

"В Европейский Союз с Бандерой на флаге Украина не войдет", — сказал Косиняк-Камыш.

Кроме того, польский политик переложил ответственность за ухудшение отношений между Киевом и Варшавой исключительно на президента Украины. По его словам, что Зеленский совершил "роковую ошибку", когда разрешил украинским военным название в честь героев УПА.

"Украинский президент совершил роковую ошибку, назвав подразделение в честь героев УПА. Это, несомненно, создает ситуацию, которая вызывает боль и возмущение у союзника. А это неприемлемо", — указывает Косиняк-Камыш.

В то же время польский чиновник подчеркнул, что, несмотря на критику, признает роль Зеленского как лидера государства, которое уже более четырех лет противостоит полномасштабной российской агрессии. По его словам, Польша поддерживает Украину, однако ожидает уважения собственной исторической памяти.

Отдельно министр также отметил, что исторические споры станут не единственным препятствием на пути Украины к членству в ЕС. Косиняк-Камыш сказал, что Киеву еще предстоит пройти сложные переговоры по аграрной политике, где Варшава имеет свои претензии, а также провести антикоррупционные реформы и выполнить другие требования Европейского Союза. Глава Минобороны добавил, что Польша во время переговоров о вступлении Украины в ЕС будет "очень жестко" отстаивать собственные национальные интересы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше избили молодую пару украинцев из-за их украинского акцента.

Также "Комментарии" писали, что украинский историк Вятрович ответил Польше на устрашение Бандерой и пророчества о поражении Украины.



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Источник: https://wiadomosci.wp.pl/wladyslaw-kosiniak-kamysz-w-wp-o-wojnie-w-pis-niech-sobie-lby-pourywaja-7311218686638464a
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