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"Це фатальна помилка Зеленського": у Польщі оголосили жорсткий ультиматум Україні

У Варшаві поставили умову для вступу України в ЄС та розкритикували Зеленського через УПА

27 липня 2026, 13:45
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Slava Kot

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Україна не зможе стати членом Європейського Союзу, якщо продовжуватиме героїзувати постать лідера УПА Степана Бандери. За його словами, це є принциповою позицією Варшави, яку польська влада не збирається змінювати.

"Це фатальна помилка Зеленського": у Польщі оголосили жорсткий ультиматум Україні

Владислав Косіняк-Камиш. Фото: PAP/Jarek Praszkiewicz

Косіняк-Камиш в інтерв'ю польському виданню Wirtualna Polska наголосив, що історичні питання залишаються одним з ключових факторів у відносинах між Києвом і Варшавою. Очільник Міноборони прямо оголосив польський ультиматум Україні щодо членства в ЄС.

"До Європейського Союзу з Бандерою на прапорі Україна не увійде", — сказав Косіняк-Камиш.

Крім того, польський політик переклав відповідальність на погіршення відносин між Києвом та Варшавою виключно на президента України. За його словами, що Зеленський зробив "фатальну помилку", коли дозволив українським військовим назву на честь героїв УПА.

"Український президент зробив фатальну помилку, назвавши підрозділ на честь героїв УПА. Це, безсумнівно, створює ситуацію, яка викликає біль та обурення у союзника. А це неприйнятно", — вказує Косіняк-Камиш.

Водночас польський посадовець підкреслив, що, попри критику, визнає роль Зеленського як лідера держави, яка вже понад чотири роки протистоїть повномасштабній російській агресії. За його словами, Польща підтримує Україну, однак очікує поваги до власної історичної пам'яті.

Окремо міністр також зауважив, що історичні суперечки стануть не єдиною перепоною на шляху України до членства в ЄС. Косіняк-Камиш сказав, що Києву ще належить пройти складні переговори щодо аграрної політики, де Варшава має свої претензії, а також провести антикорупційні реформи та здійснити виконання інших вимог Європейського Союзу. Очільник Міноборони додав, що Польща під час переговорів про вступ України до ЄС буде "дуже жорстко" відстоювати власні національні інтереси. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Польщі побили молоду пару українців через їх український акцент.

Також "Коментарі" писали, що український історик В’ятрович відповів Польщі на залякування Бандерою та пророцтва про поразку України.



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Джерело: https://wiadomosci.wp.pl/wladyslaw-kosiniak-kamysz-w-wp-o-wojnie-w-pis-niech-sobie-lby-pourywaja-7311218686638464a
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