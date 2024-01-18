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Это самое опасное: Дуда рассказал к чему уже привела война РФ в Украине

Президент Польши заявил, что формируется "коалиция зла", Путин решил "поджечь мир"

сегодня, 10:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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На фоне войны России против Украины формируется "коалиция зла". Это есть самое опасное для всего человечества со времен Холодной войны. Диктатор Владимир Путин решил "поджечь мир". Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Польши Анджей Дуда во время "Украинского завтрака" в Давосе, пишет "The Guardian".

Это самое опасное: Дуда рассказал к чему уже привела война РФ в Украине

Анджей Дуда. Фото из открытых источников

"Я абсолютно уверен, что через 30 лет после распада Советского Союза мы можем сказать, что сейчас мы являемся свидетелями возрождения российского империализма в его кровожадной версии. Без всяких сомнений, Путин решил поджечь мир", — сказал президент Польши.

Самое опасное, по его мнению, то, что на фоне войны РФ против Украины в мире формируется "коалиция зла". И она благоприятна не только для Путина, она готова брать на себя полномочия и риск разрушения международного порядка. Модель безопасности, которую свободный мир пытался строить после "Холодной войны", сейчас рушится на наших глазах. 

"Основы свободного мира, свобода достоинства и демократия, сейчас рушатся и имеют много врагов. Украина борется не только за свой суверенитет, но и защищает наши демократические ценности. Мы не должны этого забывать", — отметил Дуда.

Он также призвал мировых лидеров не поддаваться усталости из-за войны в Украине.

По словам польского президента, если Путин победит в Украине, это подаст четкий сигнал всему миру и побуждает сторонников России активизировать действия против западного мира.

"Украинцы должны сами решить свое будущее, никто другой не может его разрешить. И конфликт закончится только с полным отступлением Москвы. Они — агрессоры, напавшие на независимую и суверенную страну", — добавил Дуда.

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Источник: https://www.theguardian.com/business/live/2024/jan/18/davos-day-three-ukraine-pinchuk-jeremy-hunt-david-cameron-israel-business-live
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