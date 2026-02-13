"Европа платит, США зарабатывают": Польша озвучила резкий ультиматум о мире в Украине

Европейские страны должны иметь полноценное представительство на переговорах по прекращению войны в Украине. Такую позицию высказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает агентство Bloomberg.

Фото: из открытых источников

Сикорский подчеркнул, что большие расходы Европы на оборону Украины дают континенту право на участие в мирных консультациях. По его словам, страны ЕС уже потратили более 200 млрд евро на поддержку украинской армии и пообещали дополнительные 90 млрд евро. В то же время США, в отличие от Европы, получают прибыль от продажи вооружения на фоне войны.

"Европа платит за оборону Украины, а США зарабатывают деньги на обороне Украины", — подчеркнул министр.

Он также отметил, что победа Украины отвечает стратегическим интересам Европы и важна для безопасности всего континента. Министр прокомментировал заявления президента России Владимир Путин о якобы неизбежной победе его армии:

"Украина не проиграет эту войну, Украина наносит России огромный ущерб", — подчеркнул Сикорский.

В то же время Польша пока не планирует присоединяться к инициативе Трампа по Совету мира. Премьер-министр страны Дональд Туск пояснил, что формат и цели Совета вызывают сомнения у Варшавы, ведь его деятельность сейчас больше сосредоточена на восстановлении Газы, чем на решении войны в Украине.

"Это тот момент, чтобы достаточно однозначно и четко сказать, что при нынешних обстоятельствах — учитывая принципы, статус этого Совета, его непосредственные цели и организационные сомнения — Польша не присоединится к работе Совета мира. В то же время мы и дальше будем очень гибко и открыто анализировать ситуацию", — отметил Туск.

Как уже писали "Комментарии", Украина заинтересована в быстром продвижении мирных переговоров с Россией, но не нуждается в "новых уроках истории" от главы российской делегации Владимира Мединского, помощника диктатора РФ Владимира Путина. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что никто не будет навязывать Киеву трактовку истории его государства. Об этом Сибига заявил на полях Мюнхенской конференции безопасности, отметив важность продолжения переговоров.