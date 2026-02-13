"Європа платить, США заробляють": Польща озвучила різкий ультиматум про мир в Україні

Європейські країни повинні мати повноцінне представництво на переговорах щодо припинення війни в Україні. Таку позицію висловив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє агенція Bloomberg.

Фото: з відкритих джерел

Сікорський підкреслив, що значні витрати Європи на оборону України дають континенту право на участь у мирних консультаціях. За його словами, країни ЄС вже витратили понад €200 млрд на підтримку української армії та пообіцяли додаткові €90 млрд. У той самий час США, на відміну від Європи, отримують прибуток від продажу озброєння на тлі війни.

"Європа платить за оборону України, а США заробляють гроші на обороні України", — підкреслив міністр.

Він також зазначив, що перемога України відповідає стратегічним інтересам Європи та є важливою для безпеки всього континенту. Міністр прокоментував заяви президента Росії Володимир Путін про нібито неминучу перемогу його армії:

"Україна не програє цю війну, Україна завдає Росії величезних збитків", — наголосив Сікорський.

Водночас Польща поки не планує приєднуватися до ініціативи Трампа щодо Ради миру. Прем’єр-міністр країни Дональд Туск пояснив, що формат і цілі Ради викликають сумніви у Варшави, адже її діяльність наразі більше зосереджена на відбудові Гази, ніж на вирішенні війни в Україні.

"Це той момент, щоб досить однозначно і чітко сказати, що за нинішніх обставин — з огляду на принципи, статус цієї Ради, її безпосередні цілі та організаційні сумніви — Польща не приєднається до роботи Ради миру. Водночас ми й надалі дуже гнучко і відкрито аналізуватимемо ситуацію", — зазначив Туск.

Як вже писали "Коментарі", Україна зацікавлена у швидкому просуванні мирних переговорів із Росією, але не потребує "нових уроків історії" від очільника російської делегації Володимира Мединського, помічника диктатора РФ Володимира Путіна. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підкреслив, що ніхто не буде нав’язувати Києву трактування історії його держави. Про це Сибіга заявив на полях Мюнхенської безпекової конференції, зазначивши важливість продовження переговорів.