Глава МИД Польши разоблачил российскую ложь в ООН: он показал две фотографии

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский разоблачил ложь российского посла Небензи, сравнив действия России на войне в Украине с преступлениями немецких нацистов. Сикорский показал фотографию, подтверждающую сотрудничество СССР с нацистами, а другой снимок показывает подобные преступления РФ в Украине.
Сикорский о преступлениях РФ. Фото из открытых источников
Глава МИД Польши Радослав Сикорский выступил на заседании Совбеза ООН, посвященном ситуации в Украине. Глава польской дипломатии полностью посвятил свою речь вопросу похищения украинских детей и опроверг утверждение российского посла Василия Небензи, который несколько минут до этого произнес тираду, повторяя российскую пропаганду о войне в Украине.
Сикорский отметил, что Небензя и руководство России "любят называть демократически избранную власть Украины нацистской", однако подчеркнул, что действия Москвы не отличаются от преступлений немецких нацистов.
Сикорский также отметил, что постоянные члены Совбеза должны быть охранниками мира, а не вести войну с помощью чужих детей. По словам главы МИД Польши, "это позор России, который никогда не будет прощен и не забыт".
Небензя выступая на Совете Безопасности ООН, утверждал, что Россия не убивает мирных жителей, а якобы защищает права русскоязычных в Украине. Он также утверждал, что у России нет ничего против украинцев, которых считают "братским народом" с "неразрывными связями" с Россией, но выступает против "раковой опухоли украинской власти". Он также заявил, что Москва будет продолжать свою агрессию, пока не добьется успеха.
Отвечая на заявления Небензи о нацистском режиме в Киеве, Сикорский показал фотографии с советско-германского парада после завоевания Польши во Второй мировой войне. Кроме того, он показал фотографию разрушенного российской ракетой "Калибр" жилого дома во Львове, где погибли гражданские, в том числе и дети.
Сикорский о преступлениях России
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Польши Анджей Дуда раскритиковал заявления своего правительства о шантаже Украины.
Также "Комментарии" писали, что Россия распространила дезинформацию о 17 сентября 1939 года. Германия и Украина отреагировали.
Новости