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Глава МИД Польши разоблачил российскую ложь в ООН: он показал две фотографии

Радослав Сикорский сравнил российскую агрессию в Украине с нацистскими преступлениями.

сегодня, 11:40
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Автор:
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Slava Kot

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский разоблачил ложь российского посла Небензи, сравнив действия России на войне в Украине с преступлениями немецких нацистов. Сикорский показал фотографию, подтверждающую сотрудничество СССР с нацистами, а другой снимок показывает подобные преступления РФ в Украине.

Глава МИД Польши разоблачил российскую ложь в ООН: он показал две фотографии

Сикорский о преступлениях РФ. Фото из открытых источников

Глава МИД Польши Радослав Сикорский выступил на заседании Совбеза ООН, посвященном ситуации в Украине. Глава польской дипломатии полностью посвятил свою речь вопросу похищения украинских детей и опроверг утверждение российского посла Василия Небензи, который несколько минут до этого произнес тираду, повторяя российскую пропаганду о войне в Украине.

Сикорский отметил, что Небензя и руководство России "любят называть демократически избранную власть Украины нацистской", однако подчеркнул, что действия Москвы не отличаются от преступлений немецких нацистов.

"Я живу в 3 км от Потулице, места бывшего нацистского фильтрационного лагеря времен Второй мировой войны. Известно, что там были заключены тысячи детей из Польши и Советского Союза, из окрестностей Смоленска и Витебска. До 800 из этих детей погибли, но тысячи были перевезены на запад, чтобы стать германизированными, белокурыми, голубоглазыми, арийскими детьми, которых считали годными по расе. Чем то, что вы делаете с украинскими детьми отличается от того, что немецкие нацисты делали с нашими и вашими детьми?", – спросил Радослав Сикорский, обращаясь к российскому послу.

Сикорский также отметил, что постоянные члены Совбеза должны быть охранниками мира, а не вести войну с помощью чужих детей. По словам главы МИД Польши, "это позор России, который никогда не будет прощен и не забыт".

Небензя выступая на Совете Безопасности ООН, утверждал, что Россия не убивает мирных жителей, а якобы защищает права русскоязычных в Украине. Он также утверждал, что у России нет ничего против украинцев, которых считают "братским народом" с "неразрывными связями" с Россией, но выступает против "раковой опухоли украинской власти". Он также заявил, что Москва будет продолжать свою агрессию, пока не добьется успеха.

Отвечая на заявления Небензи о нацистском режиме в Киеве, Сикорский показал фотографии с советско-германского парада после завоевания Польши во Второй мировой войне. Кроме того, он показал фотографию разрушенного российской ракетой "Калибр" жилого дома во Львове, где погибли гражданские, в том числе и дети.

Глава МИД Польши разоблачил российскую ложь в ООН: он показал две фотографии - фото 2

Сикорский о преступлениях России

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Польши Анджей Дуда раскритиковал заявления своего правительства о шантаже Украины.

Также "Комментарии" писали, что Россия распространила дезинформацию о 17 сентября 1939 года. Германия и Украина отреагировали.



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