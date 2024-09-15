Действующая политика многих государств Европейского Союза негативно влияет на обороноспособность и экономическую устойчивость Украины, поскольку предполагает предоставление экономических преференций для мужчин, подпадающих под мобилизацию. Такое мнение высказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, выступая на панельной дискуссии в рамках ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), сообщает корреспондент "Главкома".

Радослав Сикорский (фото из открытых источников)

Сикорский подчеркнул необходимость для стран Западной Европы пересмотреть свои методы помощи украинским мужчинам, чтобы побудить их к возвращению на родину. Он указал на ситуацию в Германии, где находящиеся под временной защитой украинцы получают значительные выплаты. Сумма финансовой помощи превышает 500 евро в месяц, а с учетом компенсаций за жилье она может составлять более 1000 евро на человека, и это распространяется на мужчин тоже. Сходные условия действуют и в Нидерландах, хотя министр не смог точно назвать суммы для Франции.

По мнению Сикорского, одним из действенных способов помощи Украине является прекращение предоставления материальной поддержки украинцам, которые могут быть мобилизованы. Он подчеркнул, что укрывательство от мобилизации не должно быть основанием для финансовой помощи. "Просто прекратите им выплачивать деньги", – призвал польский министр, отмечая, что Польша не обеспечивает подобной социальной поддержкой мужчин мобилизационного возраста.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский хочет возвращения украинских мужчин из-за границы, но есть нюанс. Президент Украины Владимир Зеленский хочет возвращения украинских граждан из-за границы. Но метод принуждения не будет применяться.