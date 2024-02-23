Глава МИД Польши Сикорский отважился послать сигнал Байдену. О чем его предупредил

Как подчеркнули в интервью Сикорский, в случае неодобрения помощи в размере 60 млрд долл. союзники Соединенных Штатов будут понимать, что Америка может и не помочь в трудный момент, даже если этого будет хотеть главнокомандующий.

Радослав Сикорский

"Это будет иметь глубокие последствия для всех американских альянсов по всему миру"

– сказал Сикорский.

Как следствие, говорит министр иностранных дел, некоторые страны начнут "страховать себя", а другие начнут рассматривать возможность начать разработку собственных программ ядерного оружия.

Кроме того, Сикорский подверг критике заявление бывшего президента США Дональда Трампа, который подчеркнул, что будет поощрять нападать на страны НАТО, которые платят недостаточно средств в оборонный фонд альянса. Министр подчеркнул, что, например, Польша тратит на оборону более 3% экономического производства, что превышает целевой показатель НАТО в 2%.

Сикорский напомнил, что после теракта в США 11 сентября Польша отправила свою бригаду в одну из провинций Афганистана и при этом не выставила Вашингтону ни одного счета.

"Военный альянс – это не соседская охранная компания",

– добавил министр.

В свою очередь экономист Андрей Новак в Фейсбуке добавил, что министр иностранных дел Польши едва ли не первый, кто послал сигнал Соединенным Штатам о том, что страны-союзники рассматривают как возможный путь развития для своих стран вне унии с некогда неоспоримым мировым лидером и авторитетом.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский разочарован событиями в США . По его словам, помощь Соединенных Штатов имеет решающее значение в борьбе Украины с российским захватчиком. По его словам, он разочарован происходящими в Вашингтоне процессами, в частности, бюрократией и нехваткой оружия. При этом Зеленский добавил, что Украине сейчас нужно выжить, и найти параллельные шаги, которые помогут в этом. В то же время глава государства добавил, что без помощи страна и дальше будет терять своих защитников на фронте.