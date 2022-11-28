Голливудский актер с польскими корнями инициировал сбор средств для Украины

Известный американский актер, посол платформы UNITED24 Лив Шрайбер инициировал сбор средств на покупку генераторов для медицинских учреждений Украины. Мужчина неоднократно ранее заявлял, что восхищен отвагой украинских врачей, которые "творят чудеса каждый день".

Лив Шрайбер, из открытых источников

Голливудский актер начал сбор денег сразу же после того, как Россия разрушила более 40% энергосистемы Украины, вследствие чего жизнь украинцев сильно затруднилась. Сегодня, проблемными для граждан является выполнение самых элементарных задач, у них даже не всегда получается принять душ под горячей водой или зарядить мобильный телефон. Систематические сбои в работе энергосети Украины сильно усугубило функционал и медицинских учреждений, в которые ежедневно поступают десятки, а то и сотни раненых украинцев, нуждающихся в экстренной помощи врачей. С целью обеспечения беспрерывной работы медицинского оборудования Шрайбер и организовал сбор средств, надеясь, что уже в самое ближайшее время больницы Украины перестанут опасаться незапланированных отключений света.

Отмечается, что всего за несколько дней знаменитости удалось собрать 63 тысячи долларов. Целевая сумма составляет 100 тысяч долларов, ее хватит на покупку приблизительно 45 генераторов.

В жилах голливудского актера Лива Шрайбера течет кровь нескольких национальностей – немецкой, еврейской и французской. Родословная мужчины также имеет прочную связь с Польшей, его дед по материнской линии был еврейским эмигрантом, проживающим в Лодзи.

Стоит также отметить, что фамилия актера не впервые соприкоснулась с Украиной. Так, Шрайбер является сценаристов и режиссером популярного фильма "Иллюминация". Кинокартина рассказывает о молодом американце еврейского происхождения, который отправился в Украину в надежде найти женщину, спасшую его деда во время войны.

Напомним, ранее мы сообщали, что одно из воеводств Польши прибрело для Украины 10 генераторов и две машины скорой помощи.

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