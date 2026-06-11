Город в Польше требует от Винницы переименовать улицу: чье имя носит

Депутаты польского города Кельце выступили с требованием переименовать одну из улиц Винницы, которая названа в честь Степана Бандеры. Инициатива появилась на фоне остановки передачи 15 автобусов, которые польский город планировал передать украинскому городу.

В Польше призвали Винницу переименовать улицу Бандеры. Фото из открытых источников

Депутаты городского совета Кельце от партии "Право и справедливость" подготовили резолюцию, в которой прямо обращаются в Винницу с требованием изменить название улицы Степана Бандеры. Они напоминают о многолетнем партнерстве между городами и гуманитарной поддержке, которую Польша предоставила Украине после начала полномасштабной войны. В то же время в документе отмечается, что "настоящая дружба нуждается в открытом диалоге по поводу сложных исторических тем".

Польская сторона традиционно связывает фигуру Степана Бандеры и деятельность ОУН-УПА с трагическими событиями Волынской трагедии. В резолюции отмечается, что эти исторические события остаются болезненными для польского общества и влияют на восприятие символов в публичном пространстве.

"Символы и имена, связанные с этой трагедией, вызывают в Польше глубокую боль и пятно на партнерстве наших местных самоуправлений", — написали польские депутаты.

Они также призывают украинскую сторону выбирать фигуры, которые могли бы "объединять, а не разделять" оба народа.

"Очистка публичного пространства Винницы от разделяющих поляков и украинцев символов укрепит наше партнерство на следующие десятилетия", – говорится в резолюции.

Ожидается, что резолюция будет рассмотрена на следующем заседании городского совета Кельце.

Ранее против передачи автобусов Виннице выступили депутаты городского совета Мачей Якубчик. По словам Якубчика, в Виннице одну из улиц переименовали в честь Бандеры, и именно через нее должны ездить переданные украинскому городу польские автобусы. По его словам, это было бы "не подходящим" решением.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в МИД Украины задали Польше один вопрос из-за скандала с УПА.