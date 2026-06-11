Місто у Польщі вимагає від Вінниці перейменувати вулицю: чиє ім'я носить

Депутати польського міста Кельце виступили з вимогою перейменувати одну з вулиць Вінниці, яка названа на честь Степана Бандери. Ініціатива з’явилася на тлі зупинки передачі 15 автобусів, які польське місто планувало передати українському місту.

У Польщі закликали Вінницю перейменувати вулицю Бандери. Фото з відкритих джерел

Депутати міської ради Кельце від партії "Право і справедливість" підготували резолюцію, у якій прямо звертаються до Вінниці з вимогою змінити назву вулиці Степана Бандери. Вони нагадують про багаторічне партнерство між містами та гуманітарну підтримку, яку Польща надала Україні після початку повномасштабної війни. Водночас у документі наголошується, що "справжня дружба потребує відкритого діалогу щодо складних історичних тем".

Польська сторона традиційно пов’язує постать Степана Бандери та діяльність ОУН-УПА з трагічними подіями Волинської трагедії. У резолюції зазначається, що ці історичні події залишаються болючими для польського суспільства та впливають на сприйняття символів у публічному просторі.

"Символи та імена, пов'язані з тією трагедією, викликають у Польщі глибокий біль і є плямою на партнерстві наших місцевих самоврядувань", – написали польські депутати.

Вони також закликають українську сторону обирати постаті, які могли б "об’єднувати, а не розділяти" обидва народи.

"Очищення публічного простору Вінниці від символів, що розділяють поляків та українців, зміцнить наше партнерство на наступні десятиліття", – йдеться у резолюції.

Очікується, що резолюцію розглянуть на наступному засіданні міської ради Кельце.

Раніше проти передачі автобусів Вінниці виступили депутати міської ради Мачєй Якубчик. За словами Якубчика, у Вінниціи одну з вулиць перейменували на честь Бандери, і саме через неї мали б їздити передані українському місту польські автобуси. За його словами, це було б "не підходящим" рішенням.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в МЗС України поставили Польщі одне питання через скандал з УПА.