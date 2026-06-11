Місто у Польщі вимагає від Вінниці перейменувати вулицю: чиє ім'я носить

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Slava Kot
Депутати польського міста Кельце виступили з вимогою перейменувати одну з вулиць Вінниці, яка названа на честь Степана Бандери. Ініціатива з’явилася на тлі зупинки передачі 15 автобусів, які польське місто планувало передати українському місту.
У Польщі закликали Вінницю перейменувати вулицю Бандери. Фото з відкритих джерел
Депутати міської ради Кельце від партії "Право і справедливість" підготували резолюцію, у якій прямо звертаються до Вінниці з вимогою змінити назву вулиці Степана Бандери. Вони нагадують про багаторічне партнерство між містами та гуманітарну підтримку, яку Польща надала Україні після початку повномасштабної війни. Водночас у документі наголошується, що "справжня дружба потребує відкритого діалогу щодо складних історичних тем".
Польська сторона традиційно пов’язує постать Степана Бандери та діяльність ОУН-УПА з трагічними подіями Волинської трагедії. У резолюції зазначається, що ці історичні події залишаються болючими для польського суспільства та впливають на сприйняття символів у публічному просторі.
Вони також закликають українську сторону обирати постаті, які могли б "об’єднувати, а не розділяти" обидва народи.
Очікується, що резолюцію розглянуть на наступному засіданні міської ради Кельце.
Раніше проти передачі автобусів Вінниці виступили депутати міської ради Мачєй Якубчик. За словами Якубчика, у Вінниціи одну з вулиць перейменували на честь Бандери, і саме через неї мали б їздити передані українському місту польські автобуси. За його словами, це було б "не підходящим" рішенням.