Готовил покушение на Зеленского: в Польше осудили агента РФ

В Польше суд признал виновным в шпионаже в пользу России 50-летнего жителя приграничного города Грубешув и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы. Об этом сообщает польское издание RMF24 со ссылкой на материалы следствия.

Полиция в Польше. Фото: из открытых источников

По данным правоохранителей, осужденный Павел К. добровольно согласился сотрудничать с российской военной разведкой. Его задачей был сбор информации, которая могла представлять интерес для российских спецслужб. В частности, мужчина передавал данные о мерах безопасности в аэропорту Жешув-Ясенка, который является одним из ключевых логистических центров международной помощи Украине и важным транспортным узлом для украинцев во время войны.

Следствие установило, что собранная информация могла быть использована не только для разведки, но и для потенциальной подготовки покушения на президента Украины Владимира Зеленского. Также обвиняемый выражал готовность присоединиться к диверсионной группе или подразделениям Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России.

Окружной суд города Замостья признал мужчину виновным по всем выдвинутым обвинениям и назначил наказание в виде трех лет и шести месяцев заключения. В суде отметили, что действия осужденного могли создавать угрозу безопасности Польши и союзников.

Это дело стало еще одним примером активности русских спецслужб в странах Европы. Ранее польские правоохранители объявили в розыск бывшего военного, подозреваемого в сотрудничестве с РФ. Кроме того, 20 января в окружном суде Сосновца начался судебный процесс над гражданами России, обвиняемыми в шпионской деятельности.

Польские власти неоднократно заявляли о росте угроз диверсий и разведывательной деятельности со стороны России, особенно вблизи объектов, которые используются для поддержки Украины во время войны.

Читайте на портале "Комментарии" — должны были взорвать центр Киева: СБУ сорвала теракт, агенты ГРУ РФ получили по 15 лет тюрьмы.



