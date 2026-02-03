logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.19

EUR/UAH

50.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Польша Готовил покушение на Зеленского: в Польше осудили агента РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Готовил покушение на Зеленского: в Польше осудили агента РФ

Мужчина собирал данные о стратегическом аэропорту и мог помогать в подготовке покушения на Владимира Зеленского

3 февраля 2026, 15:26
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Польше суд признал виновным в шпионаже в пользу России 50-летнего жителя приграничного города Грубешув и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы. Об этом сообщает польское издание RMF24 со ссылкой на материалы следствия.

Готовил покушение на Зеленского: в Польше осудили агента РФ

Полиция в Польше. Фото: из открытых источников

По данным правоохранителей, осужденный Павел К. добровольно согласился сотрудничать с российской военной разведкой. Его задачей был сбор информации, которая могла представлять интерес для российских спецслужб. В частности, мужчина передавал данные о мерах безопасности в аэропорту Жешув-Ясенка, который является одним из ключевых логистических центров международной помощи Украине и важным транспортным узлом для украинцев во время войны.

Следствие установило, что собранная информация могла быть использована не только для разведки, но и для потенциальной подготовки покушения на президента Украины Владимира Зеленского. Также обвиняемый выражал готовность присоединиться к диверсионной группе или подразделениям Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России.

Окружной суд города Замостья признал мужчину виновным по всем выдвинутым обвинениям и назначил наказание в виде трех лет и шести месяцев заключения. В суде отметили, что действия осужденного могли создавать угрозу безопасности Польши и союзников.

Это дело стало еще одним примером активности русских спецслужб в странах Европы. Ранее польские правоохранители объявили в розыск бывшего военного, подозреваемого в сотрудничестве с РФ. Кроме того, 20 января в окружном суде Сосновца начался судебный процесс над гражданами России, обвиняемыми в шпионской деятельности.

Польские власти неоднократно заявляли о росте угроз диверсий и разведывательной деятельности со стороны России, особенно вблизи объектов, которые используются для поддержки Украины во время войны.

Читайте на портале "Комментарии" — должны были взорвать центр Киева: СБУ сорвала теракт, агенты ГРУ РФ получили по 15 лет тюрьмы.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rmf24.pl/regiony/lublin/news-50-latek-z-hrubieszowa-chcial-wspolpracowac-z-kremlem,nId,8063635
Теги:

Новости

Все новости