Готував замах на Зеленського: у Польщі засудили агента РФ
Готував замах на Зеленського: у Польщі засудили агента РФ

Чоловік збирав дані про стратегічний аеропорт і міг допомагати у підготовці замаху на Володимира Зеленського

3 лютого 2026, 15:26
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У Польщі суд визнав винним у шпигунстві на користь Росії 50-річного мешканця прикордонного міста Грубешув та засудив його до 3,5 років позбавлення волі. Про це повідомляє польське видання RMF24 із посиланням на матеріали слідства.

Готував замах на Зеленського: у Польщі засудили агента РФ

Поліція у Польщі. Фото: з відкритих джерел

За даними правоохоронців, засуджений Павел К. добровільно погодився співпрацювати з російською військовою розвідкою. Його завданням було збирання інформації, яка могла становити інтерес для російських спецслужб. Зокрема, чоловік передавав дані щодо заходів безпеки в аеропорту "Жешув-Ясьонка", який є одним із ключових логістичних центрів міжнародної допомоги Україні та важливим транспортним вузлом для українців під час війни.

Слідство встановило, що зібрана інформація могла бути використана не лише для розвідки, а й для потенційної підготовки замаху на президента України Володимира Зеленського. Також обвинувачений висловлював готовність приєднатися до диверсійної групи або підрозділів Головного управління Генерального штабу Збройних сил Росії.

Окружний суд міста Замостя визнав чоловіка винним за всіма висунутими обвинуваченнями та призначив покарання у вигляді трьох років і шести місяців ув’язнення. У суді зазначили, що дії засудженого могли створювати загрозу безпеці Польщі та союзників.

Ця справа стала ще одним прикладом активності російських спецслужб у країнах Європи. Раніше польські правоохоронці оголосили в розшук колишнього військового, якого також підозрюють у співпраці з РФ. Крім того, 20 січня в окружному суді міста Сосновець розпочався судовий процес над громадянами Росії, обвинуваченими у шпигунській діяльності.

Польська влада неодноразово заявляла про зростання загроз диверсій та розвідувальної діяльності з боку Росії, особливо поблизу об’єктів, які використовуються для підтримки України під час війни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — мали підірвати центр Києва: СБУ зірвала теракт, агенти ГРУ РФ отримали по 15 років тюрми.




Джерело: https://www.rmf24.pl/regiony/lublin/news-50-latek-z-hrubieszowa-chcial-wspolpracowac-z-kremlem,nId,8063635
